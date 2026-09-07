Veliki trenutak: Legendarni Džejms Tavernije prvi put napustio Ostrvo
Vreme čitanja: 2min | pon. 07.09.26. | 18:26
Igraće za svog nekadašnjeg saigrača Kenija Milera...
Legendarni kapiten Rendžersa i jedan od najvažnijih igrača tog kluba u 21. veku - Džejms Tavernije (34), napustio je Ajbroks posle 11 godina! Njemu je letos istekao ugovor sa Policajcima i bilo je jasno da će otići, ali ne i gde će nastaviti karijeru. Spekulisalo se kako ga merkaju Nica i Pariz, zatim Everton i Aston Vila, pominjao se jedno vreme čak i AEK Marka Nikolića, da bi bi iskusni defanzivac na kraju ipak završio u Makabiju iz Tel Aviva.
Posao najavljen pre tri-četiri dana, napokon je ozvaničen. Najtrofejniji izraelski klub s ponosom je predstavio jedno od najzvučnijih pojačanja u svojoj istoriji. Ugovor je potpisan na godinu dana, s što u ugovoru stoji klauzula da može da bude produžen na još jednu sezonu.
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Ovakav epilog nikoga nije iznenadio. Čim se kao opcija pojavio Makabi, bilo je jasno da se radi o vrlo realnoj priči. Elem, na klupi ovog kluba sedi Keni Miler, nekadašnji škotski reprezentativac i Tavernijeov dugogodišnji saigrač. On je, logično, bio konekcija i glavni razlog što se 34-godišnji bek odlučio za selidbu u Tel Aviv.
Kakvo je pojačanje Makabi dobio, odnosno igrača s kakvom reputacijom, najbolje će brojke. Za one što ne znaju, Džejms Tavernije je najbolji strelac u istoriji ostrvskog fudbala među defanzivcima: postigao je ukupno 153 gola i pride namestio 161! Više od njega među defanzivcima (na svetskom nivou), mrežu su pogađali samo Fernando Jero (163), čuveni Argentinac Danijel Pasarela (175), te kao apsolutni lider Holanđanin Ronald Kuman (253).
Iza Tavernijea poodavno su ostali Serhio Ramos (148), Grejem Aleksander (129), Stiv Brus (114), Paul Brajtner i Roberto Karlos sa po 113.
Kada su asistencije u pitanju niko od navedenih nije mu ni prići...
Tavernije je rođen u Bredfordu. Kao dečak igrao je za Lids junajted i Njukasl, između 2011. i 2014. bio na brojnim pozajmicama u niželigašima, a do dresa Rendžersa došao je preko Vigana i Bristol Sitija. Kada je stigao na Ajbroks klub je igrao škotski Čempionšip i još senalazio u velikim finansijskim problemima. Već u prvoj sezoni postigao je 15 i namestio 23 gola, ključno doprinevši povratku u Premijer ligu.
Svake naredne kupovao je publiku i tako sve dok nije stekao status žive legende slavnog kluba. Pod stare dane evo dočekao je da se prvi put okuša u inostranstvu...