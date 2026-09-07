Veliki trenutak: Legendarni Džejms Tavernije prvi put napustio Ostrvo

Legendarni kapiten Rendžersa i jedan od najvažnijih igrača tog kluba u 21. veku - Džejms Tavernije (34), napustio je Ajbroks posle 11 godina! Njemu je letos istekao ugovor sa Policajcima i bilo je jasno da će otići, ali ne i gde će nastaviti karijeru. Spekulisalo se kako ga merkaju Nica i Pariz, zatim Everton i Aston Vila, pominjao se jedno vreme čak i AEK Marka Nikolića, da bi bi iskusni defanzivac na kraju ipak završio u Makabiju iz Tel Aviva.

Posao najavljen pre tri-četiri dana, napokon je ozvaničen. Najtrofejniji izraelski klub s ponosom je predstavio jedno od najzvučnijih pojačanja u svojoj istoriji. Ugovor je potpisan na godinu dana, s što u ugovoru stoji klauzula da može da bude produžen na još jednu sezonu.