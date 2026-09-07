Vokap pokriva oko polovine obeštećenja Olimpijakosu za prelazak u Dubai
Vreme čitanja: 2min | pon. 07.09.26. | 18:09
Grčki reprezentativac imao veliku želju da pojača šampiona ABA lige i zato učestvuje u isplati novca Olimpijakosu
Posle višenedeljne neizvesnosti, čak i tenzija na relaciji igrač - klub, Tomas Vokap konačno je završio transfer u Dubai i potpisao ugovor na tri sezone.
Tako je završena možda i najveća transfer saga na letnjoj evroligaškoj pijaci. Dubai je nudio milion, Olimpijakos je tražio tri, a prema izveštajima medija iz Grčke, prvenstveno sajtova SDNA i Gazeta, obeštećenje za prekaljenog kreatora igre iznosi oko dva miliona evra. Međutim, cenu za izlaz iz ugovora sa aktuelnim šampionom Evrope ne pokriva samo Dubai, već i plejmejker rodom iz Teksasa. Naime, on plaća oko polovine obeštećenja Olimpijakosu za prelazak u Dubai.
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Generalni menadžer i predsednik šampiona ABA lige Dejan Kamenjašević se u zvaničnom saopštenju zahvalio Olimpijakosu na saradnji i želji da se postigne dogovor, odgovarajući za sve tri strane.
"Tomas je veoma bitno pojačanje za Dubai i još jedan korak u pravcu kojim želimo da idemo kao klub. Njegovo razumevanje igre, njegov takmičarski duh i sposobnost da unapredi igrače oko sebe biće izuzetno vredni za naš tim. Takođe bih želeo lično da se zahvalim upravi Olimpijakosa što je postigla dogovor koji Tomasu omogućava da započne svoje novo poglavlje sa Dubaijem", rekao je Kamenjašević.
Vokap je u prošloj sezoni igri Olimpijakosa doprineo sa 5,3 poena, te 5,7 asistencija i 2,6 skokova. Kalibar je plejmejkera kakav je trener Ćavi Paskval izričito tražio, igrača koji je više posvećen razigravanju saigrača, nego da samostalno napada protivnički koš. Takvih kreatora je u Evropi i generalno košarci sve manje, zbog toga je Dubai i strpljivo čekao da se Vokap i Olimpijakos dogovore oko detalja rastanka, pre nego što je postignut konačni dogovor za obeštećenje i način isplate.
Dubai je ovog leta napravio značajne promene u rosteru, pre Tomasa Vokapa dovedeni su još trener Ćavi Paskval, te Eli Okobo, Džeron Blosomgejm, Tornike Šengelija, Mamadi Dijakite, Devion Minc, uz još nekoliko igrača koji su prosleđeni dalje na pozajmice.