Veliko pojačanje za Želju: Pantović u Pančevu restartuje karijeru

Vreme čitanja: 2min | čet. 10.09.26. | 13:24
Napadač Panatinaikosa u nastavku sezone nosiće dres Dizelke kao pozajmljeni fudbaler
O tome šta mu se sve dešavalo ovog leta Miloš Pantović bi jednog dana mogao da napiše vrlo čitanu knjigu. Ponuda je bilo podosta dok su je još mogao da ih vaga. Pre svega iz španske druge lige (najkonkretniji je bio Valjadlolid), ali i iz Kifisije. No, napadač Panatinaikosa želeo je u Jagjeloniju. Već je bio stigao u Bjalistok na lekarske preglede, činilo se da je transfer završen, ali su Poljaci u poslednji čas odustali iz nepoznatih razloga.
Ove druge opcije su već bile propale, u Panatinaikosu nije mogao da ostane, jer tamo na njega nisu računali i, kako Mozzart Sport saznaje, na kraju će se nekadašnji napadač TSC-a vratiti u Srbiju i ovu sezonu odigrati na pozajmici u – pančevačkom Železničaru.
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Opcija povratka u srpski fudbal zbog cajtnota je postala najrealnija, a čak se saznaje da je 24-godišnji napadač imao volju da se vrati u Bačku Topolu i zaigra čak i u Mozzart Bet Prvoj ligi. Međutim, problem je bila visoka plata koju bi njegov novi klub trebalo da preuzme od atinskih Zelenih, pa ostaje dilema kako će to biti rešeno na relaciji Železničar – Panatinaikos.
U svakom slučaju, ovo bi na kraju mogla da bude jedna od onih vesti iz edicije: nikad se ne zna zašto je to dobro. Kad je sve ispalo tako kako je ispalo ovog leta, možda će igranje u Pančevu i rad sa Radomirom Kokovićem biti dobar restart karijere za fudbalera koji još nije ušao u svoje najbolje godine i i dalje se može smatrati mladim. Na drugoj strani, Dizelka igra u promenljivoj formi na početku sezone u Mozzart Bet Superligi. Jeste u ovom prelaznom roku već uložila više od milion evra u dovođenje napadača (600.000 za Karikarija i 500.000 za Ankeja), ali ko bi se još odrekao pomoći momka koji je svojevremeno blistao u dresu TSC-a i bio jedan od najboljih strelaca Lige konferencije u sezoni kada su se Topolčani plasirali u nokaut fazu tog takmičenja.
Pantović je đak Zvezdine škole, punu afirmaciju je stekao u Voždovcu, ali je u Panatinaikosu postigao samo dva pogotka na 33 nastupa, uglavnom kao epizodista.