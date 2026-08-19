Veljko Simić se pretvorio u Azara, ali Zlatanovića će Izraelci da kite zlatom

Nije da to nismo znali onog trena kada se završila košmarna utakmica na Marakani, zokončana sigurnom pobedom Hapoel Ber Ševe. Za prikaz na najvećem srpskom stadionu kapa dole, čestitke za gotovo rutinski trijumf, ali bilo je tu mnogo do Crvene zvezde. Jer deluje da je šampion Izraela uigran, dobro utreniran i još bolje vođen tim. Ali da je pre svega reč o prosečnoj ekipi, koja je u normalnim okolnostima trebalo da bude zažvakana u dva zalogaja.

Međutim, još jedna jako bitna stvar se mora apostrofirati kada je reč o Zvezdinom dželatu. I kada gube, i kada su u daunu – oni ne odustaju. Igraju isto, ponašaju se isto, veruju u sebe i sistem. Možda su zbog toga nagrađeni trijumfom nad Sabahom (2:1), koji ih je doveo u predvorje raja. Odnosno plasmana u Ligu šampiona. Bio bi to neverovatan uspeh za izraleskog prvaka, koji je uoči trećeg kola ostao bez prve zvezde tima Kingsa Kangve, a pre toga ostavio više nego smkroman utisak u sudaru sa islandskim Vikingurom.