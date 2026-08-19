Veljko Simić se pretvorio u Azara, ali Zlatanovića će Izraelci da kite zlatom
Vreme čitanja: 8min | sre. 19.08.26. | 22:52
Sabah poveo, ali Hapoel Ber Ševa zasluženo slavila – 2:1. Seltik posle pobede nad LASK-om na dobrom putu da se posle devet sezona plasira u Ligu šampiona kroz kvalifikacije – 3:0
Nije da to nismo znali onog trena kada se završila košmarna utakmica na Marakani, zokončana sigurnom pobedom Hapoel Ber Ševe. Za prikaz na najvećem srpskom stadionu kapa dole, čestitke za gotovo rutinski trijumf, ali bilo je tu mnogo do Crvene zvezde. Jer deluje da je šampion Izraela uigran, dobro utreniran i još bolje vođen tim. Ali da je pre svega reč o prosečnoj ekipi, koja je u normalnim okolnostima trebalo da bude zažvakana u dva zalogaja.
Međutim, još jedna jako bitna stvar se mora apostrofirati kada je reč o Zvezdinom dželatu. I kada gube, i kada su u daunu – oni ne odustaju. Igraju isto, ponašaju se isto, veruju u sebe i sistem. Možda su zbog toga nagrađeni trijumfom nad Sabahom (2:1), koji ih je doveo u predvorje raja. Odnosno plasmana u Ligu šampiona. Bio bi to neverovatan uspeh za izraleskog prvaka, koji je uoči trećeg kola ostao bez prve zvezde tima Kingsa Kangve, a pre toga ostavio više nego smkroman utisak u sudaru sa islandskim Vikingurom.
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Mogao je meč u Bukureštu, na stadionu Rapida, da ode na obe strane. Stiskao je Hapoel u drugom poluvremenu, imao više izglednih prilika i na kraju uspeo da uhvati zlatnu prednost. I opet je u epicentru zbivanja bio nekadašnji napadač Radnika iz Surdulice Igor Zlatanović. Upravo se on u 79. minutu vinuo u vazduh posle kornera sa leve strane i udarcvem glavom pogodio dalji ugao gola Sabaha. Možda i trenutak za istoriju.
Početak meča nagovestio je tužno veče za nabrijane navijače Ber Ševe u Bukureštu. Sabah, koji je imao sjajne igre u prethodnim kolima, ponovo je poguran talentom Veljka Simića. Nekadašnji prvotimac Crvene zvezde pretvorio se ovog leta u Edena Azara i pomerio sve moguće granice u kvalfikacijama. Do sedmog gola na putu za Ligu šampiona stigao je nakon što je osetio prazan čprostor u šesnaestercu rivala i samo se poklonio na centaršut Pučaza. Igrala je kao u transu Dambrauskasova četa. Delovali su mnogo organizovanije nego Zvezdin dželat. Ali su igrači Hapoela nastavili po svom. Držali su ritam, poštovali principe šefa stručnog štaba i počeli da dominiraju. Do zasluženog izjednačenja stigli su preko Ista, još jednog krvnika Crvene zvezde.
A onda se u drugom poluvremenu klatno dvoumilo na koju će stranu. Sabah je uglavnom pretio posle konztri, Hapoelov presing je radio sve bolje. Imali su Izraelci kontrolu i dočekali su pogodak Igora Zlatanovića.
Biće vatreno u revanšu u Azerbejdžanu, jer je reč o izjednačenim timovima. Dobro vođenim i uigranima.
Jasno je da će se Seltik posle trijumfa nad LASK-om iz Linca vratiti u Ligu šampiona. Međutim, biće ovo prvi put da su se plasirali u elitu kroz kvalifikacije još od sezoneb 2017/2018. Bili su oni članovi Lige šampiona od tada još tri puta, ali uvek kroz direktan plasman. Zaustavljali su ih razni u trećim kolima, prošle godine ih je Kairat izbacio u plej-ofu, ali sada su bili više nego ubedljivi- 3:0.
Odlično je LASK počeo utakmicu u Glazgovu. Ohladio je atmosferu Adeniran posle 50 sekundi kada je sjajno pogodio sa roglja šesnesterca dalji ugao. Srećom po Seltik signaliziran je ofsajd. Bila je to lažna nada za goste iz Austrije. Pojeo ih je bolji rival, i čuvena atmosfera sa Seltik Parka. Šveđanin Ningren je nagovestio siguran trijumf Seltika, a potom se razigrao Duran i razneo goste.
PLEJ-OF ZA LIGU ŠAMPIONA
Utorak
Dinamo Zagreb - Viking 2:2 (2:2)
/Beljo 6, Lisica 10 - Kristijansen 26, Tripić 39/
Fenerbahče - Lion 1:1 (0:1)
/Grinvud 47 - Openda 40/
Levski - AEK 0:0
Sreda
Seltik - LASK 3:0 (2:0)
/Ningren 26, Duran 38 i 67/
Slovan - Celje 1:1 (1:1)
/Čerepkaji 15, Avdjili 41/
NEC - Bodo Glimt 1:3 (0:2)
/Bišov 85 - Fet 25, Halmersen 44 pen, Alesami 50/
Hapoel Ber Ševa - Sabah 2:1 (1.1)
/Ist 43, Zlatanović 79 - Simić 6/