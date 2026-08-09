Preminuo legendarni Don Nelson
Vreme čitanja: 1min | ned. 09.08.26. | 21:49
Veliki gubitak za košarkaški svet
Nekadašnji legendarni trener i igrač Don Nelson preminuo je u 87. godini, saopštila je njegova porodica.
Nelson je tokom igračke karijere branio boje dve najveće franšize Seltiksa i Lejkersa, kao i Čikago Zipersa (današnji Vašington Vizardsi).
"U nedelju ujutru naš voljeni suprug, otac, deda i pradeda mirno je otišao da bude sa Gospodom, okružen svojom porodicom koja ga je neizmerno volela. Tokom poslednje nedelje života prijatelji i porodica bili su uz njega, pružajući mu ljubav, deleći uspomene i prisećajući se dragocenih trenutaka koje smo zajedno proživeli", stoji u kratkom obraćanju njegovih najbližih.
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Nelson je tokom igračke karijere osvojio pet šampionskih titula u dresu Bostona. Kao šef struke predvodio je Milvoki Baske, Golden Stejt Voriorse, Dalas Meverikse i Njujork Nikse. Tri puta je dolazio do priznanja za trenera godine, a tokom trenerske karijere upisao je 1.335 pobeda u NBA ligi.
Kao trener nije uspeo da se domogne trona, ali će ostati upisano da je kao selektor Sjedinjenih Američkih Država predvodio Jenkije do zlata na Svetskom prvenstvu 1994. godine u Torontu.