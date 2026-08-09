Preminuo legendarni Don Nelson

Nelson je tokom igračke karijere osvojio pet šampionskih titula u dresu Bostona. Kao šef struke predvodio je Milvoki Baske, Golden Stejt Voriorse, Dalas Meverikse i Njujork Nikse. Tri puta je dolazio do priznanja za trenera godine, a tokom trenerske karijere upisao je 1.335 pobeda u NBA ligi.

Kao trener nije uspeo da se domogne trona, ali će ostati upisano da je kao selektor Sjedinjenih Američkih Država predvodio Jenkije do zlata na Svetskom prvenstvu 1994. godine u Torontu.