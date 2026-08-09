Spartak ponovo nespreman za napad na titulu, Babić i saigrači poklekli na prvom ozbiljnom izazovu
Vreme čitanja: 2min | ned. 09.08.26. | 21:30
Krasnodar jedini sa maksimalnih devet bodova u Premijer ligi Rusije
Za poslednjih 25 godina, Spartak iz Moskve je osvojio samo jednu titulu šampiona Rusije, onu sa Masimom Karerom na klupi 2017. godine. A, onda su se nizale frustracije, iz sezone u sezonu. Nikako da moskovski crveno-beli ponovo dođu makar blizu titule iako iznova pokušavaju da osnaže igrački kadar. Ako se po jutru dan poznaje, od titule neće biti ništa ni ove sezone.
Spartak je u trećem kolu Premijer lige Rusije poražen na domaćem terenu od Krasnodara 1:2 (1:2), čime je poklekao na prvom ozbiljnom izazovu u sezoni, pošto je prethodno u prva dva kola slavio protiv Rodine i Ahmata iz Groznog. Krasnodar je sa druge strane postao jedini tim u ligi koji je osvojio maksimalnih devet bodova iz dosadašnja tri kola, čime je pokazao da je kadar da nastavi trend iz prethodne tri sezone, kada je završavao među prva dva na tabeli (drugo mesto 2024. i 2026. i šampionska titula 2025).
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Sve najvažnije na stadionu Spartaka viđeno je u prvih 10 minuta. Poveo je tim doskorašnjeg trenera Pafosa Huana Karlosa Karseda već u drugom minutu golom Kostarikanca Manfreda Ugaldea, ali je Krasnodar preokrenuo golovima u šestom i desetom minutu. Gol za 1:1 dao je argentinski defanzivac Lukas Olasa, a onda je usledio projektil Angolca Žoaa Batšija. Ispostavilo se da je taj udarac Afrikanca sa oko 18 metara bio poslednji i ujedno pobedonosni gol na utakmici, iako je u tom momentu imalo da se igra još 80 minuta.
Srđan Babić je iz igre izašao u 68. minutu, a mesto na terenu prepustio je Mirlindu Dakuu. Albanski centarfor rođen u Gnjilanu 1998. godine stigao je u Spartak pre samo tri dana iz Rubina u sklopu transfera vrednog 11.000.000 evra, ali je taj transfer naišao na brojna neodobravanja među navijačima Spartaka, budući da se radi o igraču koji je na Evropskom prvenstvu 2024. slavio golove svoje reprezentacije promovišući paravojne i terorističke organizacije sa samoproklamovanog takozvanog Kosova poput UČK. Na kraju, Dakuov debi u novom klubu završio se neslavno.
RUSIJA, 3. KOLO
Subota
Krilja Sovjetov – Baltika 0:2 (0:1)
/Ćivić 3, Žil 81/
Lokomotiva Moskva – Akron Toljati 0:0
CSKA Moskva - Rostov 0:0
Nedelja
Dinamo Moskva - Dinamo Mahačkala 3:1 (0:0)
/Marinkin 77, Skopincev 79, An. Mirančuk 90+3 - Agalarov 81/
Zenit - Rodina 1:2
/Glušenkov 23 - Garibjan 59, 65/
Spartak Moskva - Krasnodar 1:2 (1:2)
/Ugalde 2 - Olasa 5, Batši 10/
Rubin - Orenburg 1:1 (0:0)
/Tataev ag 60 - Cenov 48/
Ponedeljak
18.30: (3,35) Fakel (3,25) Ahmat (2,25)
*** kvote su podložne promenama