Za poslednjih 25 godina, Spartak iz Moskve je osvojio samo jednu titulu šampiona Rusije, onu sa Masimom Karerom na klupi 2017. godine. A, onda su se nizale frustracije, iz sezone u sezonu. Nikako da moskovski crveno-beli ponovo dođu makar blizu titule iako iznova pokušavaju da osnaže igrački kadar. Ako se po jutru dan poznaje, od titule neće biti ništa ni ove sezone.

Spartak je u trećem kolu Premijer lige Rusije poražen na domaćem terenu od Krasnodara 1:2 (1:2), čime je poklekao na prvom ozbiljnom izazovu u sezoni, pošto je prethodno u prva dva kola slavio protiv Rodine i Ahmata iz Groznog. Krasnodar je sa druge strane postao jedini tim u ligi koji je osvojio maksimalnih devet bodova iz dosadašnja tri kola, čime je pokazao da je kadar da nastavi trend iz prethodne tri sezone, kada je završavao među prva dva na tabeli (drugo mesto 2024. i 2026. i šampionska titula 2025).