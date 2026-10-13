Vihor Barselone nad Bosforom, Jamal i družina orni za nastavak lude serije

Najeftinija cena ulaznice bila je 51 euro, one nižih kategorija su se kretale od 235 do 272 evra. Potom su one viših kategorija išle od 407 do 815 evra, a one u luksuznoj od 1.223 do 1.360 evra. Policija je privela devet osoba koje su trgovale ilegalno kartama, ali sve to je potpuno u senci onog što se očekuje na terenu.

Jasno je da je Barselona sa Laminom Jamalom magnet za sve, pa i ljubitelje fudbala u Turskoj, koji su željni da vide kako će njihov šampion parirati Flikovoj mašineriji za golove, koja radi u strahovitom ritmu od početka sezone.

21.00: (7,75) Galatasaraj (5,50) Barselona (1,35)

Nestvarno zvuči podatak da je Barselona na devet zvaničnih utakmica od početka sezone, postigla čak 39 golova, a primila samo osam. Flikov tim bukvalno melje protivnike pred sobom, nemaju milosti ni prema kome.

Sve karte su očigledno usmerene na napad i to da se postigne što više golova, tako da ni poneki kolaps u odbrani nema neki naročit značaj, kada se ima u vidu da su Jamal, Gordon, Pedri i drugovi u stanju da uvek daju bar gol ili dva više.

Ovo će takođe biti 11 okršaj dve ekipe u Ligi šampiona i Ligi Evrope. Barselona je zabeležila šest pobeda uz tri remija i samo jedan poraz i to u sezoni 1994/95 kada je Galatasaraj slavio sa 2:1.

Još malao brojki, kada su u pitanju igrači španskog tima, posle kog će se verovatno mnogi pitati kako Galata može da uradi bilo šta kada Barselona ima takav posed lopte.

Statističari su izračunali da je od 126 mečeva, koliko je Flik vodio Barselonu, katalonski tim imao veći posed lopte od protivnika na 120 utakmica, a rekordan posed od 82,7 odsto imali su na prošloj utakmici sa Hetafeom koju su rešili u svoju korist sa 3:0.

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Svi koji misle da je ovo što radi Barselona lako, treba samo da se zapitaju jednu stvar - koliko je teško pobeđivati na ovakav način kada je na ekipi konstantan pritisak da se pobeđuje iz meča u meč.

"Ne znam da li je sve ovo pritisak ili rezultat toga kako treniramo. Uvek kažem da sam jako zadovoljan time kako radimo, atmosferom, ali svaki meč je drugačiji i uvek nudi novi start. Znamo da će biti teško i da moramo i sad da se dokažemo. Privilegija je biti ovde, ali stvari se u fudbalu menjaju. Vidim samo da smo svi spremni za meč. Znamo da ovaj stadion ima jednu od najboljih atmosfera na svetu. Neke stvari viđene ovde bile su neverovatne. Video sam ih kako igraju protiv najboljih ekipa, napredovali su mnogo. Imaju dobre igrače, a za nas će biti važno da se držimo zajedno i da budemo jaki u defanzivi", kaže Hansi Flik.

Nema mnogo dileme kod trenera Barselone. Zna se šta je cilj, a sjajna stvar je što je njegov tim gladan golova i nikad se ne zadovoljava postignutim.

"Imamo tu glad, delim je sa svojim timom. Mnogi od ovih igrača su osvojili Svetski kup, a opet smo videli koliko su gladni uspeha. Da, teško je ostati takav, ali oni imaju tu glad. Moramo da radimo za navijače, porodice. Teško je, put je dug. Sve što želim je da pobeđujemo, svi to želimo i to nam je cilj. Stvarno sam srećan kad vidim koliko uživaju u tome da igraju fudbal", priznao je trener Barselone.

Gabrijel Žezus se oporavio, on bi mogao da dobije mesto u špicu napada na ovom susretu. Rafinja je i dalje van stroja, kao i Andreas Kristensen i Roni Barđi, dok će Frenki de Jong verovatno biti spreman za naredni meč sa Betisom. Pau Kubarsi i Pedri su odmarali protiv Hetafea, ali će večeras biti među startnih 11.

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I Flik i Pau Kubarsi su uoči ovog meča upozorili da su svesni opasnosti protivnika, posebno Viktora Osimena protiv kog je Barselona igrala pre nekoliko godina, dok je on bio u Napoliju.

Što se tiče domaćina, trener Okan Buruk je svestan da će njegov tim morati da odigra savršen meč da bi imao bilo kakve šanse za dobar rezultat. Međutim, ako Barselona pobeđuje, to se isto može reći i za turski tim koji je sa 16 bodova lider u prvenstvu svoje zemlje.

Okanu Buruku se mora odati priznanje na svemu što je uradio od 2022. godine, a ono što je primetno je da mu čak ni uoči ovakvog meča ne fali drskosti i hrabrosti.

"Barselona je tim koji je u najboljoj formi na svetu i svi ih vide kao favorite, ali igraće protiv tima Galatasaraja koji je pun vere u sebe. Mi smo Galatasaraj, igramo na svom stadionu. Protiv bilo kog protivnika, koju god formaciju da koristimo, moramo da budemo agresivni. Nećemo se samo braniti protiv Barselone, već ćemo i napadati", obećao je Buruk.

Spona između dva kluba je i Ilkaj Gundogan, koji je nekada igrao za Barselonu. Protiv Kasimpaše je sedeo na klupi, ali Buruk kaže da to nije bilo važno.

"Uvek daje sve na treningu i spreman je da igra. U petak smo napravili male promene u napadu, ne mogu svi biti na terenu. Svi u ovom timu imaju jak karakter i vole tim. Ne smemo da se udubljujemo u to kako je reagovao. Vrlo sam zadovoljan kako radi. I ja sam nekad bio igrač, svi smo to prošli. Emocije su uključene. Igrači nisu roboti, i oni su ljudi. Nije igrao i nije ušao na teren iako se zagrevao. Ako ste osoba tog iskustva, sigurno ste tužni i ponekad to pokažete. Ipak, ne treba tugovati zbog takvih stvari", dodao je Buruk.

Viktor Osimen je u petak imao prvi nastup još od početka septembra i biće spreman da počne susret. Jedini pod upitnikom je Vilfrid Singo koji je van terena još od avgusta.

LIGA ŠAMPIONA, 2. KOLO

GALATASARAJ - BARSELONA

Početak: 21.00

Stadion: Rams park (Istanbul)

Sudija: Marko Guida (Italija)

GALATASARAJ (4-3-3): Čakir - Šalaj, Sančez, Bardakči, Džejkobs - Sara, Toreira, Batrakov - Sane, Osimen, Leao.

BARSELONA (4-3-3): Đ. Garsija - E. Garsija, Kubarsi, Martin, Kanselo - Pedri, Rodri, Fermin - Jamal, Gordon, Žezus.

LIGA ŠAMPIONA, 2. KOLO

Utorak

18.45: (2,55) Lans (3,40) Sporting (2,70)

18.45: (3,40) Sabah (3,50) Slavija Prag (2,10) MOZZART RELAX

21.00: (2,00) Atletiko Madrid (3,70) Mančester Junajted (3,50) MOZZART RELAX

21.00: (7,75) Galatasaraj (5,50) Barselona (1,35)

21.00: (1,25) Inter (6,50) Klub Briž (10,0)

21.00: (1,70) Lajpcig (4,50) PSV (4,40)

21.00: (2,25) Viljareal (3,50) Napoli (3,10) MOZZART RELAX

21.00: (18,0) Viking (11,0) Bajern (1,10) MOZZART RELAX

21.00: (1,22) Arsenal (6,50) Lil (12,0) MOZZART RELAX

Sreda

18.45: (9,50) LASK (6,00) Liverpul (1,28)

18.45: (3,50) Fajenord (4,00) Komo (2,00)

21.00: (2,15) Betis (3,45) Porto (3,35)

21.00: (3,70) Roma (3,70) Real Madrid (1,95)

21.00: (1,65) Aston Vila (3,80) Fenerbahče (5,40)

21.00: (3,20) Bode Glimt (4,00) Borusija Dortmund (2,10)

21.00: (2,25) Mančester Siti (3,60) PSŽ (3,05)

21.00: (2,70) Šahtjor (3,35) AEK (2,60)

21.00: (9,00) Slovan Bratislava (5,90) Štutgart (1,30)

*** kvote su podložne promenama