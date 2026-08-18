Viktor Trenevski prvi put trener u Srbiji: Sa Srđom Kneževićem u projektu Bežanije

Trenevski je potpisao ugovor na dve godine, a stiže u specifičnim okolnostima, jer sezona startuje već u petak utakmicom protiv Ušća.

„Još nisam u potpunosti svestan svega. U prethodna dva dana smo stupili u kontakt i vrlo brzo se dogovorili, jer kod mene nije bilo potrebe za predugim razmišljanjem. Naročito što Bežanija ima težinu, tradiciju, a vidim da su i uslovi dobri, renovira se teren i sve to skupa me je privuklo da dođem u srpski fudbal. Svuda sam bio po Balkanu, još od zlatnog doba Partizana, pa preko ostalih republika i evo me sad opet u Beogradu, koji je za mene poseban grad“, istakao je Viktor Trenevski, koji je, kao igrač, bio još u Budućnosti, Sileksu, Pelisteru, Muri, Kopru, Olimpiji, Dravi, Nafti...

Bežanija je prošle sezone prva prošla kroz cilj u Beogradskoj zoni, završivši takmičenje sa tri boda više od BSK 1926 i šest koraka ispred Sopota 1926. Obično je plan klubova koji tek uđu u viši rang da se, za početak, stabilizuju i izbore opstanak. Međutim, mlad tim sa Novog Beograda dobio je čoveka koji se nikada ne zadovoljava prosekom.

Uostalom, Trenevski je svojevremeno uveo Zavrč iz Druge lige Slovenije u tamošnju elitu i posle jesenjeg dela šampionata bio samo nekoliko koraka iza tada moćnog, evropskog Maribora. Zbog tog podviga proglašen je za najboljeg trenera Slovenije. Kasnije je postavio temelje Dečića iz Tuzi – kluba koji je nekoliko godina kasnije osvojio najpre titulu, a potom i Kup Crne Gore – dok je sa skopskim Rabotničkim izborio plasman na međunarodnu scenu.

„Ne patim od toga u kojoj sam ligi, niti mi je bitan rang. Radim sa ljudima i prema njima gajim čiste emocije. Nemam oreol iznad glave pa da ne prihvatam ponude iz nižih rangova. Kada su u pitanju pravi ljudi, onda je i posao pravi, time sam se vodio i ovoga puta. Tačno je da sam svuda stranac, ali sam suštinski u svim tim sredinama domaći trener. Posebno u Beogradu. Radujem se novom izazovu, ali pošto je ovo vanredna situacija i nismo zajedno prošli pripreme, ne usuđujem se da odmah govorim o velikim dometima. Jedino želim da opravdam očekivanja ljudi koji su me doveli i da napravimo dobar posao“, poručio je novi kormilar Bežanije.

Zanimljivo je da će Viktoru Trenevskom na klupi pomagati još jedan nekadašnji prvotimac Partizana, beskompromisni borac Srđa Knežević. Bivši štoper je sticao iskustvo radeći u nekoliko klubova (Jedinstvo Ub, Prva Iskra Barič, BSK Baćevac i Mihajlovac), a kao igrač je deo karijere proveo baš u Bežaniji.