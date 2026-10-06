Otvara se nova afera: FIFA znala da golman DR Konga ne sme da brani, zažmurila i pustila ga na Mundijal

Upravo tu počinje deo priče koji bi mogao da bude posebno neugodan za svetsku kuću fudbala. Prema navodima Njujork Tajmsa, unutar FIFA je postojala svest o problemu sa registracijom golmana, ali uprkos tome DR Kongo nije diskvalifikovan, rezultat utakmice nije promenjen, niti je reprezentaciji bilo onemogućeno da učestvuje na Mundijalu.

Spor oko Empasija vezan je za njegovu reprezentativnu prošlost. Golman je ranije nastupao za mlađe kategorije Francuske, zbog čega je, pre nego što bi stekao pravo da predstavlja DR Kongo, trebalo da bude sprovedena procedura promene sportskog državljanstva, odnosno reprezentativne pripadnosti u skladu sa pravilima FIFA. Kako navodi američki list, upravo ta procedura nikada nije bila završena na odgovarajući način. To bi značilo da Empasi u trenutku nastupa za DR Kongo formalno nije imao potpuno regulisan status za igranje za afričku reprezentaciju.

Slučaj je, prema istom izvoru, došao pred FIFA nakon prijave Nigerije (koja se nadala da zauzme mesto DR Konga), koja je ukazala na moguću nepravilnost i zatražila da se proveri da li je Empasi imao pravo nastupa. Tokom unutrašnjeg razmatranja slučaja navodno je utvrđeno da problem zaista postoji. Međutim, umesto kazne koja bi mogla potpuno da promeni sliku kvalifikacija za Svetsko prvenstvo, nije došlo do poteza koji bi ugrozio plasman DR Konga.

Upravo je to ključ čitave afere. Sama činjenica da postoji administrativni problem sa promenom reprezentacije nije bez presedana u međunarodnom fudbalu. Slični slučajevi događali su se i ranije, a FIFA je u pojedinim situacijama kažnjavala saveze službenim rezultatom, oduzimanjem bodova ili drugim disciplinskim merama. Međutim, ako se potvrde navodi Njujork Tajmsa da je FIFA pre odlučujuće faze takmičenja znala da Empasijev status nije bio pravilno regulisan, a uprkos tome dozvolila DR Kongu da zadrži rezultat i potom nastupi na Mundijalu, slučaj dobija sasvim drugu dimenziju. Tada više ne bi bilo reči samo o administrativnom propustu jednog nacionalnog saveza, već bi se otvorilo pitanje načina na koji je sama FIFA primenjivala sopstvena pravila.

Posebno zato što se radilo o utakmici koja je direktno odlučivala putnika na Svetsko prvenstvo. DR Kongo je preko Jamajke izborio vizu za završni turnir i tako se na najveću scenu vratio posle 52 godine, a Empasi je kasnije upravo na Mundijalu bio jedan od najzapaženijih pojedinaca svog tima. Zbog toga priča nekoliko meseci kasnije dobija još veći odjek. Cela situacija dodatno povećava pritisak na predsednika FIFA Đanija Infantina, koji se i prethodnih godina više puta nalazio na udaru kritika zbog načina upravljanja svetskim fudbalom i odnosa FIFA prema političkim, finansijskim i disciplinskim pitanjima.

U ovom trenutku, na osnovu objavljenih navoda, nema osnova da se tvrdi da je Infantino lično doneo odluku da se eventualna nepravilnost zanemari. Ipak, činjenica da se slučaj odnosi na jednu od najvažnijih odluka u nadležnosti FIFA - regularnost kvalifikacija i pravo nastupa na Svetskom prvenstvu - neminovno stavlja i prvog čoveka organizacije u fokus javnosti. Najvažnije pitanje zato više nije samo da li je Lionel Empasi imao pravo da brani za DR Kongo. Mnogo ozbiljnije pitanje glasi: ukoliko nije imao, ko je u FIFA to znao, kada je saznao i zbog čega nije reagovao?

Ukoliko dokumentacija na koju se poziva Njujork Tajms zaista pokazuje da je svetska kuća fudbala bila upoznata sa problemom pre nego što je DR Kongo nastavio takmičenje, FIFA će morati veoma detaljno da objasni zbog čega njena pravila u ovom slučaju nisu proizvela posledice koje bi se inače očekivale. Jer rezultat tog postupanja nije bio beznačajan. Bio je to plasman na Svetsko prvenstvo.