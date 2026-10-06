Motijejunas: Nije bila laka odluka da dođem u Zvezdu... Nemam ništa protiv Obradovića, hvala navijačima

Znao je, naravno, gde dolazi. "Odrastao sam u sistemu Žalgirisa, ali ovde ima mnogo momaka koji su odrasli u sistemu Zvezde. Rekao sam im: Svaki put kada igram protiv Zvezde ili Partizana, za mene je to kao meč u plej-ofu. Znam da se igrači bore kao ludi i da će biti pakleno teško. I dodao sam: Izgleda da ste izgubili svoj identitet. Ja volim da vodim sopstvenim primerom i mislim da je to pravi način. Kad god sam dolazio, davao sam 100% na treninzima, išao na svaku loptu, trudio se da sve uradim kako treba. Došao sam sa poštovanjem i ljubavlju, jer bez te dve stvari ne možeš ništa da izgradiš. Igrači su me prirodno pratili" .

Kako je došao na Mali Kalemegdan? "Neću lagati, odluka da odem u Zvezdu nije bila laka, bila je teška. Znao sam da neću biti najomiljenija osoba u svojoj zemlji zbog tog izbora, ali na kraju, za mene je to bila jedina opcija — da igram Evroligu umesto da sedim i čekam nešto. U isto vreme, video sam kako igraju, šta rade i kakav talenat imaju. Znao sam da su mnogo bolji tim nego što pokazuju. Na jednom od prvih sastanaka sa igračima rekao sam im: "Slušajte momci, ja sam odrastao u košarkaškoj kulturi, znam da je i ovo luda košarkaška kultura" , započeo je.

Uvek je davao sve od sebe.

"Kada dođeš sa svetlošću, ljubavlju i dobrim namerama... A nemoj me pogrešno shvatiti, živimo u svetu gde su ljudi pametni i osećaju ako je nešto lažno. Došao sam otvorenog srca, sa poštovanjem prema svakom igraču, i kroz treninge smo izgradili povezanost. Za mene je najlepša stvar što sam imao priliku da igram sa igračima koji su pokazali svoje najbolje lice i prelepo srce".

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Šta se desilo na kraju u Crvenoj zvezdi?

"To je bila trenerova odluka i ja sam je poštovao. To je profesionalna košarka. Uvek postoje stvari koje možete da kontrolišete i one koje ne možete. Ono što sam mogao da kontrolišem bilo je da budem profesionalac, da dolazim na treninge svaki dan, radim, pomažem timu i budem spreman kad god sam potreban. Nisam propustio nijednu utakmicu Evrolige zbog zdravstvenih problema, bio sam na raspolaganju za treninge i igru i uvek sam se trudio da dam 100 posto. Tako pristupam čitavoj svojoj karijeri. Ne zameram nikome ništa. Tokom godina sam naučio da ne donosim odluke emocionalno. Kada treba da donesem važnu odluku, razgovaram sa ljudima iz košarke u čiju procenu verujem, saslušam različita mišljenja i potom sam donesem odluku. Sada sam u PAOK-u, srećan sam zbog odluke koju sam doneo i moj fokus je da pomognem ovom timu".

Dobar odnos ima i dalje sa Sašom Obradovićem.

"Nemam ništa protiv Saše, on je sjajan trener. Sa moje strane, želim mu sve najbolje", jasan je litvanski košarkaš.

Zahvalio se i navijačima crveno-belih.

"Možda jedina stvar koju bih želeo da spomenem jeste da sam po dolasku u Zvezdu rekao u intervjuu da ću dati 100% i da će navijači odlučiti da li im se to sviđa ili ne. Kroz ceo proces prošle godine, pa i ove, dobio sam neverovatnu količinu poruka i podrške. To mi govori više o mom poslu i onome što sam pokazao nego bilo kakva statistika ili rezultat. Želim da se zahvalim navijačima na podršci. Znam da nisam odgovorio svima, nemoguće je, ali video sam sve i želim da kažem hvala", zaključio je.