Kapiten Poljske posle poraza od BiH: Šutnemo 70 puta, a protivnici... Ljuti smo, psujemo u sebi u svlačionici
Vreme čitanja: 2min | uto. 06.10.26. | 18:37
"Statistika je šokantna i zabrinjavajuća", kaže Pjotr Zjelinski
Došli su Poljaci na Bilino polje i na njemu 'sagoreli'. Glave su im bile usijane, nisu se ohladile ni posle utakmice...
Bosna i Hercegovina ih je dobila, spakovala je gol nekoliko minuta pred ulazak u nadoknadu – iz jedanaesterca. Uspešno je započeo novu eru sastav Sergeja Barbareza, krenuo je trijumfalno bez Edina Džeka i dva kola pre kraja grupne faze Lige nacija nalazi se na drugom mestu u B diviziji sa dva boda manje od Švedske, ali četiri više od Poljske.
Izabrane vesti
Kroz težak period prolaze Poljaci, kao da su 'ispucali' sve što su imali protiv Rumuna. Neefikasnost zabrinjava Pjotra Zjelinskog, kapitena državnog tima u odsustvu Roberta Levandovskog, koga nije bilo zbog kartona.
"Statistika šuteva je šokantna i zabrinjavajuća. Stvaramo prilike, ali ih ne koristimo, a to je najvažnije u fudbalu. Možemo da šutiramo 70 puta, a protivnik da izvede jedan penal i pobedi", poručio je Pjotr Zjelinski.
Na taj način 'bocnuo' je Zmajeve. Jer, golom Ivana Bašića iz penala u završnici su ostvarili pobedu.
Mozzart Relax - Pravi dobitni tiket
Nisu imali baš 70 udaraca zbirno u tri utakmice, već deset manje. Ali, ne menja to mnogo toga, jer ako se izuzme duel sa Rumunima, tek jedan gol su dali...
"Imali smo nekoliko prilika u prvom poluvremenu i morali smo da ih iskoristimo. Igrali smo na teškom terenu protiv fizički snažnog protivnika. U drugom poluvremenu uvukli smo se u njihovu igru, dozvolili im da ubacuju lopte u kazneni prostor i osvajaju druge lopte, što nam je stvorilo određene probleme", analizirao je kapiten Poljske i za kraj dodao:
"Ljuti smo. Nakon takve utakmice uđeš u svlačionicu i psuješ u sebi. Stvaraš prilike, pokušavaš, ali lopta ne ulazi i gubiš važne utakmice".