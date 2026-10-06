Kapiten Poljske posle poraza od BiH: Šutnemo 70 puta, a protivnici... Ljuti smo, psujemo u sebi u svlačionici

Kroz težak period prolaze Poljaci, kao da su 'ispucali' sve što su imali protiv Rumuna. Neefikasnost zabrinjava Pjotra Zjelinskog, kapitena državnog tima u odsustvu Roberta Levandovskog, koga nije bilo zbog kartona.

"Statistika šuteva je šokantna i zabrinjavajuća. Stvaramo prilike, ali ih ne koristimo, a to je najvažnije u fudbalu. Možemo da šutiramo 70 puta, a protivnik da izvede jedan penal i pobedi", poručio je Pjotr Zjelinski.

Na taj način 'bocnuo' je Zmajeve. Jer, golom Ivana Bašića iz penala u završnici su ostvarili pobedu.

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Nisu imali baš 70 udaraca zbirno u tri utakmice, već deset manje. Ali, ne menja to mnogo toga, jer ako se izuzme duel sa Rumunima, tek jedan gol su dali...

"Imali smo nekoliko prilika u prvom poluvremenu i morali smo da ih iskoristimo. Igrali smo na teškom terenu protiv fizički snažnog protivnika. U drugom poluvremenu uvukli smo se u njihovu igru, dozvolili im da ubacuju lopte u kazneni prostor i osvajaju druge lopte, što nam je stvorilo određene probleme", analizirao je kapiten Poljske i za kraj dodao:

"Ljuti smo. Nakon takve utakmice uđeš u svlačionicu i psuješ u sebi. Stvaraš prilike, pokušavaš, ali lopta ne ulazi i gubiš važne utakmice".