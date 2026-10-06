Moneke: Nov trener, novi igrači – Zvezda nije gde treba da bude, ali...

Povreda Majka Džejmsa na meču u Beogradskoj areni je bila scena koja je obeležila taj susret. Više se pričalo o tome, nego o prvoj pobedi Crvene zvezde ove sezone, makar širom Evrope.

"Očigledno to se desilo isto u trećoj četvrtini, kao kada sam ja dobro igrao. Nisam video šta se desilo jer sam promašio šut, vraćao sam se u odbranu i kada sam se okrenuo video sam ga da je na parketu. Nisam mu video sve u licu, ali sam video da se drži za deo tela za koji nikada ne želite da vidite da se sportista drži. Otišao sam i pitao sam ga da li je dobro, on mi je odmah rekao da je gotovo. Znao sam odmah o čemu se radi. Svi znaju koliko Majk znači Evroligi, ovo je sve veoma teško. Nikada ne želite da vidite da se desi ovakva povreda, a mi je viđamo nekoliko puta već u Evroligi. Majk je dobar lik, evo sada je i stariji igrač, svi misle dobro o njemu. Bilo je veoma teško videti ga kako plače. Videti ga kako plače dok su ga izvodili napolje je jedna stvar, ali kako je plakao u svlačionici, srce mi je tako udaralo. Bilo je baš teško. Išao sam u hotel posle da ga vidim i bio je pozitivan. Pio je vino, to je pomoglo. Vratiće se on. Ima veliku podršku. Svi su ga zvali, podržavali odmah i zato znam da će biti dobro. Ovo nije njegov kraj".

Čima Moneke se na toj utakmici 'zapalio' i dao je tri trojke u trećoj četvrtini, što je možda i prelomilo utakmicu u korist crveno-belih u tom trenutku. A šta bi bilo da su izgubili i protiv Efesa...

"Osećam da nismo trenutno tu gde želimo da budemo kao tim, ali to je normalno. Sa novim trenerom i sa novim igračima, to je normalno. Učimo iz pobeda. Da smo bili na 0-3 bilo bi mnogo pritiska, a da smo bili na 3-0 ne bi bila prava slika. Čak i da smo bili na 0-3, to bi bila samo tri poraza. Nijedan tim neće imati samo tri poraza za sezonu, pa mislimo samo na sledeću utakmicu. Ne razmišljamo da treba da pobedimo 35 utakmica zaredom, to niko ne može, nijedan tim. Pa nijedan tim nije nepobediv. Da smo izgubili tri zaredom, ne bi bio smak sveta. Ne bi bilo dobro da smo izgubili svakako tri utakmice zaredom kod kuće". Tvoj tim povede 16 razlike - tip ti je odmah dobitan Na to se ubacio Džeron Blosomgejm.

"Real Madrid je sada na 0-3 i to je mnogo drugačije nego da ste vi bili na 0-3, po mom mišljenju. Majk Džejms je rekao za Zvezdu da je njihov domaći teren glavna snaga i da moraju da pobede ekipe sa kojima će se boriti za mesto na tabeli na kraju sezone. Mada, kao što sam rekao ranije, verujem u Crvenu zvezdu. Mislim da će igrati plej-of. Možda su teški sami prema sebi, ali sviđa mi se njihov tim. Sviđaju mi se igrači koje su doveli ovog leta. Mislim da će Džonatan Motli igrati bolje. Verujem u Zvezdu. Ljudi vređaju Motlija na Tviteru, mnogo je bolji nego što ljudi pričaju. Ako pričate sa njim, reći će vam da ne igra dobru košarku sada, ali je talentovan toliko da nađe svoj ritam. Ako i Čima bude igrao kao na prošloj utakmici, da bude lider ekipe, biće mnogo bolje. Videćemo", kaže Blosomgejm.