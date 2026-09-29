Triler u Brizbejnu: Rafinja i Vinisijus umirili odvažnu Australiju

Brazil je morao da se osloni na vanserijsku individualnu klasu svojih najboljih igrača Rafinje i Vinisijusa Žuniora kako bi turneju u Australiji završio bar sa jednom pobedom iz dva prijateljska meča sa selekcijom domaćina. Sokerusi su u Brizbejnu, kao i pre pet dana u Taunsvilu, vodili protiv petostrukih prvaka sveta, ali je njihov čvrst i odvažan otpor popustio u poslednjih dvadesetak minuta, kada su gosti konačno postavili stvari na svoje mesto – 4:2 (2:2).

Intenzitet utakmice bio je potpuno drugačiji od one prethodne koja je završena nerešeno 1:1. Ni puna tri minuta nisu prošla kada je desni bek Brazila Vanderson majstorskim šutem iz kolena krunisao filigransku akciju svoje reprezentacije, u kojoj su demonstrirali munjevitu i preciznu tranziciju iz fudbalskih udžbenika.

Samo minut kasnije golman Australije Patrik Bič je u istom napadu zaustavio dva pokušaja Rafinje i kao da je tim intervencijama raširio krila svom timu. Tim selektora Tonija Popovića je odbio da igra ulogu autsajdera i ušao u pravo fajtersko, beskompromisno nadmetanje sa Brazilcima.

Takav pristup je vrlo brzo dao rezultat. Već na isteku pola sata igre usledio je blic-krig domaćeg tima – prvo je Alesandro Čirkati iskoristio lošu intervenciju golmana Otavija kod kornera i izjednačio, da bi nepuna tri minuta kasnije isti igrač razmenio dupli pas sa Konorom Metkalfom, a kreativni vezista poslao neodbranjiv projektil u same rašlje za potpunu jeuforiju na tribinama Sankorp stadiona.

Rafinja koji ove sezone igra u vrhunskoj formi, bukvalno je sam nosio Selesao na leđima u prvom delu meča, pa je tako preuzeo odgovornost da izvede penal u poslednjim trenucima prvog poluvremena i time sprečio da njegov tim ode na odmor sa rezultatskim deficitom.

Karlo Ančeloti je rešio da u nastavku promeša karte, izveo je upravo Rafinju, a ubacio u igru Endrika. Ubrzo je ukazao šansu i Estevau i Mateuzinju, a ove rokade u timu kao da su probudile do tada uspavanog Vinija Žuniora. Igrao se obostrano otvoren fudbal, a bilo je i varnica kao da je u pitanju zvanično takmičenje, a ne prijateljski susret. Konačno, u finišu je as Real Madrida odigrao ključnu ulogu i prelomio meč u korist gostiju. Prvo je pobegao po levoj strani i servirao zicer na tacni za Bruna Gimaraeša u 69. minutu, da bi desetak minuta kasnije smireno izveo drugi penal za Brazil na ovom meču i postavio konačnih 4:2.