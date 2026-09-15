Nemci masovno povećavaju stadione: Malo je 60.000, diži na 80.000; samo Bajernu zabrana

Nemačka Bundesliga i Cvajta godinama unazad spadaju u najgledanije lige na svetu, klubovi od prodaje ulaznica popunjavaju značajan deo budžeta, te ne čudi što u okviru ovih projekata većina planira i značajno proširenje stadiona, odnosno povećanje kapaciteta.

Utisak je da potražnja za ulaznicama u Nemačkoj nikad nije bila veća. To je još jedan od razloga što se razmišlja u ovom pravcu. Primera radi, karte za sve domaće utakmice Bajerna rasprodate su još pre početka nove sezone. Pritom, za derbi protiv Dortmunda potraživanje išlo na 350.000?! Ono što je posebno zanimljivo, gradske vlasti Minhena spustile su rampu kada je u pitanju bilo kakva ekspanzija Alijanc arene. No o tom — potom...

Jedan od klubova koji će sigurno uložiti ozbiljan novac u stadion je Ajntraht iz Frankfurta. Da li će postojeći dobiti treći nivo, ili će objekat biti građen od temelja još nije poznato. Trenutno je u toku sprovođenje studije izvodljivosti. Kako god bilo, novi kapacitet iznosiće 80.000 sedećih mesta. Rok završetka radova: najviše 12 godina.

Potrebu za značajnim povećanjem kapaciteta ima i Keln, čiji Mingersdorfer trenutno prima 50.000, dok potražnja ulaznicama za domaće utakmice često ide i na 200.000. Naravno kada dolaze najveći rivali. U planu je proširenje za najmanje 15-20.000 mesta. Takođe, Jarčevi planiraju veliko ulaganje u izgradnju novog centra za omladinsku akademiju pri klupskom sedištu Gajsbokhajm. Očekuje se da radovi počnu iduće godine...

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Šalke spada u najpopularnije nemačke klubove. Prošle sezone, u drugoj ligi, imao je prosek po utakmici veći od 60.000. Ideja je da Feltins arena bude proširena toliko da može da primi koliko Borusijin Vestfalen - dakle oko 80.000. Planovi su u fazi razmatranja i uključuju izgradnju dodatnog nivoa tribina pre nego izgradnju potpuno novog stadiona. U međuvremenu projekat Schalke-Terrassen već je započet. U pitanju je stvaranje novog prostora za okupljanje navijača u blizini stadiona, gde će biti instalirane točilice za pivo, otvorene prodavnice suvenira i još neki ugostiteljski objekti, kao i prostori za razonodu.

Fokus Bajer Levrkuzena je na izgradnji novog Bajer kampusa. Razlog: planirano proširenje autoputa A1 znači gubitak nekoliko sadašnjih terena za trening. U klubu trenutno tragaju za pogodnom lokacijom. Procenjuje se da će u novi trening centar biti uloženo oko 120.000.000 evra...

U narednih desetak godina Herta planira da izgradi sopstveni stadion, čime bi bila realizovana višedecenijska želja navijača. Gradske vlasti Berlina odobrile su lokaciju - Ulica Džesija Ovensa - što je bio preduslov svih preduslova. Kapacitet ne bi trebalo da prelazi 55.000 mesta. Podsetimo, Stara dama nemačkog fudbala trenutno igra na Olimpijskom stadionu u Berlinu i tokom prošle sezone u Cvajti imala je prosečnu posetu blizu 49.000 gledalaca.

Modernizaciju svojih objekata planiraju još Hanover i Union Berlin, dok će Nirnberg potpuno renovirati kultni stadion Maks Morlok i tom prilikom izbaciti atletsku stazu. Objekat zadržati sadašnji oblik i kapacitet (50.000), troškovi se procenjuju na čak 280.000.000 evra.