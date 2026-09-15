Nemci masovno povećavaju stadione: Malo je 60.000, diži na 80.000; samo Bajernu zabrana
Vreme čitanja: 4min | uto. 15.09.26. | 10:45
Planirano ulaganje u infrastrukturu prebaciće sumu od milijardu evra
Ne žele nemački klubovi da ulaze u u ludačke trke sa premijerligašima kada je u pitanju tržište transfera (više od bundesligaša troše i Italijani, neretko Španci i Francuzi), ali po pitanju ulaganja u infrastrukturu - stadione i trening centre - verovatno im nema premca u Evropi.
Pisali smo onomad kako Hamburger planira izgradnju novog stadiona jer će postojeći kroz desetak godina biti zastareo i neće odgovarati budućim standardima. To je, međutim, samo delić šire akcije većeg broja klubova koji imaju u planu renoviranje ili podizanje novih objekata, i sve to u sklopu najave iz tamošnjeg fudbalskog saveza (DFB) da bi Nemačka trebalo da se kandiduje za Mundijal 2038. ili Evropski šampionat 2040.
Izabrane vesti
Nemačka Bundesliga i Cvajta godinama unazad spadaju u najgledanije lige na svetu, klubovi od prodaje ulaznica popunjavaju značajan deo budžeta, te ne čudi što u okviru ovih projekata većina planira i značajno proširenje stadiona, odnosno povećanje kapaciteta.
Utisak je da potražnja za ulaznicama u Nemačkoj nikad nije bila veća. To je još jedan od razloga što se razmišlja u ovom pravcu. Primera radi, karte za sve domaće utakmice Bajerna rasprodate su još pre početka nove sezone. Pritom, za derbi protiv Dortmunda potraživanje išlo na 350.000?! Ono što je posebno zanimljivo, gradske vlasti Minhena spustile su rampu kada je u pitanju bilo kakva ekspanzija Alijanc arene. No o tom — potom...
Jedan od klubova koji će sigurno uložiti ozbiljan novac u stadion je Ajntraht iz Frankfurta. Da li će postojeći dobiti treći nivo, ili će objekat biti građen od temelja još nije poznato. Trenutno je u toku sprovođenje studije izvodljivosti. Kako god bilo, novi kapacitet iznosiće 80.000 sedećih mesta. Rok završetka radova: najviše 12 godina.
Potrebu za značajnim povećanjem kapaciteta ima i Keln, čiji Mingersdorfer trenutno prima 50.000, dok potražnja ulaznicama za domaće utakmice često ide i na 200.000. Naravno kada dolaze najveći rivali. U planu je proširenje za najmanje 15-20.000 mesta. Takođe, Jarčevi planiraju veliko ulaganje u izgradnju novog centra za omladinsku akademiju pri klupskom sedištu Gajsbokhajm. Očekuje se da radovi počnu iduće godine...
*** MOZZART RELAX: Tiket ti odmah postaje dobitan!
***
Šalke spada u najpopularnije nemačke klubove. Prošle sezone, u drugoj ligi, imao je prosek po utakmici veći od 60.000. Ideja je da Feltins arena bude proširena toliko da može da primi koliko Borusijin Vestfalen - dakle oko 80.000. Planovi su u fazi razmatranja i uključuju izgradnju dodatnog nivoa tribina pre nego izgradnju potpuno novog stadiona. U međuvremenu projekat Schalke-Terrassen već je započet. U pitanju je stvaranje novog prostora za okupljanje navijača u blizini stadiona, gde će biti instalirane točilice za pivo, otvorene prodavnice suvenira i još neki ugostiteljski objekti, kao i prostori za razonodu.
Fokus Bajer Levrkuzena je na izgradnji novog Bajer kampusa. Razlog: planirano proširenje autoputa A1 znači gubitak nekoliko sadašnjih terena za trening. U klubu trenutno tragaju za pogodnom lokacijom. Procenjuje se da će u novi trening centar biti uloženo oko 120.000.000 evra...
U narednih desetak godina Herta planira da izgradi sopstveni stadion, čime bi bila realizovana višedecenijska želja navijača. Gradske vlasti Berlina odobrile su lokaciju - Ulica Džesija Ovensa - što je bio preduslov svih preduslova. Kapacitet ne bi trebalo da prelazi 55.000 mesta. Podsetimo, Stara dama nemačkog fudbala trenutno igra na Olimpijskom stadionu u Berlinu i tokom prošle sezone u Cvajti imala je prosečnu posetu blizu 49.000 gledalaca.
Modernizaciju svojih objekata planiraju još Hanover i Union Berlin, dok će Nirnberg potpuno renovirati kultni stadion Maks Morlok i tom prilikom izbaciti atletsku stazu. Objekat zadržati sadašnji oblik i kapacitet (50.000), troškovi se procenjuju na čak 280.000.000 evra.
Na talasu svih ovih projekata i minhenski Bajern je još jednom istražio mogućnost proširenja svog stadiona. Ideja postoji odavno da Alijanc arena postane najveći stadion u Nemačkoj, međutim stručnjaci kažu da uslovi ne postoje. Tako su Bavarci još jednom odbijeni. Kako je navedeno u obrazloženju, razloga je više. Pre svega, saobraćajna i transportna infrastruktura: do stadiona vodi samo jedna linija metroa U-Ban, kapaciteti lokalnih puteva su takođe ograničeni, pa je procenjeno da saobraćajnice ne bi mogle efikasno da podnesu evakuaciju i prevoz većeg broja ljudi od postojećih 75.000 u odgovarajućem roku.
Na problem su ukazale i arhitekte: bilo kakvo značajnije proširenje, podizanje još jednog prstena, narušilo bi postojeću građevinsku strukturu; stadion bi postao viši za najmanje 15 metara, pa vidljivost sa novih mesta ne bi ispunjavala tražene standarde.
Tako bi lako moglo da se dogodi da kroz desetak godina nekoliko nemačkih klubova ima veće stadione od Bajerna. Dortmundu bi se verovatno pridružili Šalke, Hamburger, Ajntraht, Keln...
Očekuje se da ukupna ulaganja u infrastrukturu u pomenutom periodu premaše milijardu evra.