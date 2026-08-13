Vladan Milojević dve i po godine u Šangaju

Poznat je i stručni štab srpskog trenera u Šangaju. Prvi pomoćnik biće mu Nebojša Milošević, nekadašnji takođe asistent Dejana Stankovića i Slaviše Stojanovića u Crvenoj zvezdi, sa kojim Vladan Milojević sarađuje već duže vreme. Jedan od pomoćnika je Ivan Vučetić, koji je u Zvezdi bio zadužen za fizičku spremu, dok će mu jedan od saradnika biti i analitičar Bojan Ofenbaher.

Vladan Milojević, Nebojša Milošević, Ivan Vučetić i Bojan Ofenbaher (Šangaj Šenhua)

Šangaj Šenhua je zbog kazne tamošnjeg saveza sezonu počeo automatski sa deset bodova manje, zbog čega su trenutno 12. na tabeli kineskog šampionata i imali su seriju slabih rezultata, pa je i došlo do promene trenera. Očekuje se da Vladan Milojević podigne ekipu i pobegne tu oko opasne zone, mada su za sada sigurni jer imaju sedam bodova više od prvog ispod crte.

Prvu narednu utakmicu igraju za dva dana protiv Henana kod kuće, pa je pitanje da li će sedeti na klupi već u subotu ili će mu prvi zvanični meč biti 18. avgusta protiv Peking Gouana.

Poruku dobrodošlice, kineski tim je objavio na društvenim mrežama.

"Milojeviću i njegovom stručnom štabu želimo dobrodošlicu u našu porodicu. Verujemo da će Milojević, zahvaljujući svom bogatom trenerskom iskustvu i profesionalnom radu, uspeti da izvuče maksimum iz ekipe i podigne taktički sistem i nivo takmičarske forme tima na viši nivo. Radujemo se što će se novi stručni štab brzo uklopiti i zajedno sa igračima Šenhue raditi na ostvarivanju još boljih rezultata", navodi se.