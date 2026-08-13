Iz Milana najavljuju revoluciju: Od naredne sezone Evroliga sa više timova i konferencijama

O budućnosti evropske košarke govorio je Hristos Stavropulos , generalni menadžer milanske Olimpije. Funkcioner Manekena je u razgovoru za radio Grčkog košarkaškog saveza pokrenuo mnoga pitanja o budućnosti sporta na evropskom tlu. "Činjenica da može da postoji još jedno takmičenje, nije nikakva prepreka. Poenta je u tome da ono bude kvalitetno, gledano, za košarkaški ekosistem najbolje je imati veoma dobro i ujedinjeno takmičenje. Verujem da imamo odgovornost prema navijačima, kako bi situacija bila jasna. Zbunjujemo navijače, a odgovornost koju imamo je velika. Verujem da rukovodeći ljudi oba tabora, iz FIBA i NBA, razumeju da je najbolje rešenje saradnja" , prenosi Eurohoops .

Pričao je i o planu proširenja Evrolige na 24 tima.

"Odlučili smo jedne takmičarske godine da imamo 20 timova i sistem po kojem svako igra protiv svakog tokom sezone. Međutim, zadržali smo ga i u narednim sezonama, ali ova će definitivno biti poslednja. Od sledeće godine imaćemo povećan broj timova, a sistem će biti drugačiji, postojaće konferencije. Po ovom sistemu neki timovi neće igrati dva puta jedni protiv drugih, nešto gubite, a nešto dobijate. Evroliga je najvažnije evropsko takmičenje sa ogromnim kvalitetom".

Funkcioner tima iz Milana osvrnuo se i na Etorea Mesinu, koji više nije deo kluba, ali je njegov doprinos nemerljiv.

"Uprava tima je odlučila da Pepe Poeta bude trener. Njegovo imenovanje usledilo je ubrzo nakon što je Mesina otišao posle sedam godina. Mesina je podigao klub na viši nivo sa svojim metodičnim pristupom i iskustvom. Ostavio je klub u dobrom stanju i to neće izblediti", istakao je Stavropulos.

Reči o "podeli" Evrolige na konferencije sigurno će uzburkati Stari kontinent. Pričalo se ranije o ovom scenariju i deluje da će naredna takmičarska sezona biti revolucionarna.