Groznica trese Orlove: Vlahović gleda nove saigrače, Trosar debituje

Turski timovi su hit ovog leta, „bombaju” kao nikad dosad. Posle mega transfera Leandra Trosara u Bešiktaš, Romelua Lukakua i Mejsona Grinvuda u Fenerbahče i pre svega dolaska Mohameda Salaha na obalu Crnog mora, u Trabzon, nova bomba je Dušan Vlahović. Srpski reprezentativac zadužiće dres Bešiktaša i biti kapitalno pojačanje za četu italijanskog stratega Vinčenca Italijana.

Priliku da gleda buduće saigrače sa tribina u Istanbulu, nekadašnji golgeter Partizana, Fjorentine i Juventusa imaće večeras (19.00) kada Orlovi čekaju češki Hradec u revanšu trećeg kola kvalifikacija za Ligu Evrope. Dobro gura tim iz najvećeg turskog grada, iz evropskog dela velegrada, u Evropi. Lakše nego što se očekivalo slomljen je otpor danskog vicešampiona Midtjilanda (3:0 ukupnim rezultatom), dok je u prvom meču u Češkoj u finišu slomljen otpor domaćina – 1:0 golom Semiha Kiličsoja. Vidi se već ruka italijanskog stratega. Nije primljen gol za 270 minuta.