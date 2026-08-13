Groznica trese Orlove: Vlahović gleda nove saigrače, Trosar debituje
Vreme čitanja: 3min | čet. 13.08.26. | 09:03
Bešiktaš sa Srbinom na tribinama i Belgijancem na terenu ne bi trebalo da ima težak posao protiv Hradeca (19.00) posle pobede od 1:0 u Češkoj u revanšu trećeg kola kvalifikacija za Ligu Evrope
Turski timovi su hit ovog leta, „bombaju” kao nikad dosad. Posle mega transfera Leandra Trosara u Bešiktaš, Romelua Lukakua i Mejsona Grinvuda u Fenerbahče i pre svega dolaska Mohameda Salaha na obalu Crnog mora, u Trabzon, nova bomba je Dušan Vlahović. Srpski reprezentativac zadužiće dres Bešiktaša i biti kapitalno pojačanje za četu italijanskog stratega Vinčenca Italijana.
Priliku da gleda buduće saigrače sa tribina u Istanbulu, nekadašnji golgeter Partizana, Fjorentine i Juventusa imaće večeras (19.00) kada Orlovi čekaju češki Hradec u revanšu trećeg kola kvalifikacija za Ligu Evrope. Dobro gura tim iz najvećeg turskog grada, iz evropskog dela velegrada, u Evropi. Lakše nego što se očekivalo slomljen je otpor danskog vicešampiona Midtjilanda (3:0 ukupnim rezultatom), dok je u prvom meču u Češkoj u finišu slomljen otpor domaćina – 1:0 golom Semiha Kiličsoja. Vidi se već ruka italijanskog stratega. Nije primljen gol za 270 minuta.
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Bešiktaš dosad nije koristio Leandra Trosara, velikog pojačanja iz Arsenala ovog leta. Kasnije se iskusni Belgijanac priključio pripremama posle Mundijala gde su Đavoli bili četvrtfinalisti. Registrovan je za ovo takmičenje, pa bi debi trebalo da ima protiv Hradeca. Nije najavljen u startnoj postavi, ali bi trebalo da dobije šansu u nastavku.
19.00: (1,33) Bešiktaš (5,10) Hradec Karlove (9,50)
Italijano će sa starim snagama pokušati da dođe do evropske jeseni (Liga konferencije je obezbeđena), ali sigurno da Orlovi ciljaju „drugu Evropsku ligu”, gde ih čeka možda i lakši rival nego što je češki predstavnik. U pitanju je litvanski šampion Kauno Žalgiris iz Kaunasa, koji je glatko eliminisan od Dinama iz Zagreba u trećem kolu kvalifikacije za elitno takmičenje na Starom kontinentu.
Sjajan ovog leta na sredini terena je Orkun Kokču, nekadašnji igrač Fejenorda i Benfike. On je postigao dva od tri gola protiv Midtjilanda u prethodnoj rundi. Mladi Semih Kiličsoj i Korejac Oh Hjen-Gu će biti u napadu, mada će teško da zadrže mesta kada fizički budu spremni i Vlahović i Trosar. Srbin i Belgijanac bi trebalo da budu perjanice tima koji poslednjih godina nije konkurentan u šampionu Turske svemoćnom Galatasaraju, koji dominira (četiri u nizu), dok je i Fenerbahče bio mnogo bolji od gradskog rivala poslednjih godina.
Za domaćina neće igrati francuski defanzivac Kasum Uatara, koji je dobio crveni karton u Češkoj. Bio je to njegov drugi meč u novom klubu, prvi kao starter posle dolaska iz Monaka ovog leta, ali je zbog dva oštra starta ranije morao u svlačionicu. I bez njega u finišu su Orlovi došli do vredne pobede i stigli na korak do plej-ofa za Ligu Evrope.
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KVALIFIKACIJE ZA LIGU EVROPE – 3. KOLO (REVANŠI)
Četvrtak
19.00: (1,33) Bešiktaš (5,10) Hradec Karlove (9,50), prvi meč: 1:0
19.00: (1,12) Omonija (9,50) Linkoln (19,0), prvi meč: 1:1
19.00: (1, 40) Univerzitatea Krajova (4,60) KuPS (8,00), prvi meč: 1:1
19.00: (2,30) Gornjik (3,40) Ferencvaroš (3,10), prvi meč: 0:1
19.00: (3,15) Pafos (3,45) Salcburg (2,25), prvi meč: 0:1
19.30: (5,70) KI Klaksvik (4,00) Leh Poznanj (1,60), prvi meč: 0:1
19.30: (2,40) Vikingur (3,50) Tun (2,85), prvi meč: 0:3
20.00: (2,40) CSKA Sofija (3,35) Makabi Tel Aviv (2,95), prvi meč: 3:0
20.30: (3,00) Anderleht (3,40) PAOK (2,35), prvi meč: 1:0
20.30: (1,60) Rendžers (4,20) Jagjelonija (5,30), prvi meč: 1:2
20.45: (6,75) Harts (4,40) Benfika, prvi meč: 1:6
21.00: (2,15) Egnatija (3,45) Šamrok (3,35), prvi meč: 1:3
***kvote su podložne promenama