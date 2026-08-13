Borac brani minimalac u Mađarskoj: Vreme je za još jednu evropsku noć

Nije 1:0 rezultat koji ostavlja prostor za opuštanje. Ali jeste rezultat koji Borcu daje ono što je najvažnije pred revanš – prednost. A kada se podvuče crta posle prvog meča, ostaje utisak da je banjalučki tim mogao mirnije da putuje na revanš. Borac je imao utakmicu u svojim rukama, stvarao prilike i ostavio utisak ekipe koja je kvalitetnija od beloruskog prvaka. Samo što fudbal, kao po običaju, ne priznaje utisak nego semafor. A na njemu je pisalo – 1:0.

I zato sada nema mesta za razmišljanje o tome šta je moglo biti. Borac mora da se ponaša kao ekipa koja vodi samo jedan gol, a ne kao tim koji ima „pola posla“ iza sebe. ML Vitepsk će na svom nominalnom terenu, u Mađarskoj, morati da napadne. Beloruski klub zbog zabrane igranja domaćih evropskih utakmica u svojoj zemlji evropske mečeve igra na neutralnom terenu, pa ni revanš neće imati onu klasičnu atmosferu gostovanja u neprijateljskom dvorištu.

To bi mogla da bude dodatna prednost za Borac. Jer crveno-plavi sada imaju nešto što njihov protivnik nema – rezultat. ML Vitepsku je potreban gol. Borcu je potreban mir.

19.00: (2,40) ML Vitepsk (3,25) Borac (2,80) - 0:1

I upravo će kontrola utakmice biti možda i najveći zadatak za ekipu iz Banjaluke. Nema potrebe juriti drugi pogodak po svaku cenu, ali nema ni prostora za povlačenje preduboko i čekanje da vreme samo odradi svoje. Jedan primljen gol potpuno menja sliku dvomeča.

"Nema lične filozofije, igramo protiv jake ekipe koju poštujemo. Potrebno je biti organizovan, igrati kako je dogovoreno pre utakmice. Verujem da ćemo uz disciplinu i, naravno, bolju igru u odnosu na prvu utakmicu, moći da prođemo dalje. Ovo je izuzetno važna utakmica za nas”, smatra Vinko Marinović strateg Borca i dodaje:

"Možemo koliko god želimo da pričamo o propuštenim prilikama, ali nam to ne koristi. Ponekad se desi da lopta ne uđe u gol, a onda se javlja nervoza koja ometa igru. Igrači razumeju važnost utakmice, motivisani su. Iskreno se nadam dobroj igri i dobrom rezultatu. Vitepsk je tim sa dobrim igračima. Ovde treba shvatiti da danas sve zemlje ulažu u fudbal i nema rivala za koje možete sa sigurnošću reći da ćete proći dalje”, jasan je Marinović.

Borac je već pokazao da može da napravi razliku protiv ML Vitepska. Sada treba da pokaže da zna i da sačuva ono što je napravio.