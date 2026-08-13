Borac brani minimalac u Mađarskoj: Vreme je za još jednu evropsku noć
Vreme čitanja: 4min | čet. 13.08.26. | 09:37
Beloruski ML Vitepsk Aleksandra Mesarovića i Radivoja Bosića na neutralnom terenu dočekuje Banjalučane (četvrtak, 19) u revanšu 3. kola kvalifikacija za Ligu konferencije
(Od dopisnika Mozzart Sporta iz Sarajeva)
Jedan gol prednosti je Borac donio iz Banjaluke. Mogao je, a verovatno i morao, mnogo više. Sada sledi 90 minuta u kojima više nema popravnog, Banjalučani protiv ML Vitepska u revanšu trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencije (19.00) brane rezultat i napadaju plasman u plej-of.
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Nije 1:0 rezultat koji ostavlja prostor za opuštanje. Ali jeste rezultat koji Borcu daje ono što je najvažnije pred revanš – prednost. A kada se podvuče crta posle prvog meča, ostaje utisak da je banjalučki tim mogao mirnije da putuje na revanš. Borac je imao utakmicu u svojim rukama, stvarao prilike i ostavio utisak ekipe koja je kvalitetnija od beloruskog prvaka. Samo što fudbal, kao po običaju, ne priznaje utisak nego semafor. A na njemu je pisalo – 1:0.
I zato sada nema mesta za razmišljanje o tome šta je moglo biti. Borac mora da se ponaša kao ekipa koja vodi samo jedan gol, a ne kao tim koji ima „pola posla“ iza sebe. ML Vitepsk će na svom nominalnom terenu, u Mađarskoj, morati da napadne. Beloruski klub zbog zabrane igranja domaćih evropskih utakmica u svojoj zemlji evropske mečeve igra na neutralnom terenu, pa ni revanš neće imati onu klasičnu atmosferu gostovanja u neprijateljskom dvorištu.
To bi mogla da bude dodatna prednost za Borac. Jer crveno-plavi sada imaju nešto što njihov protivnik nema – rezultat. ML Vitepsku je potreban gol. Borcu je potreban mir.
19.00: (2,40) ML Vitepsk (3,25) Borac (2,80) - 0:1
I upravo će kontrola utakmice biti možda i najveći zadatak za ekipu iz Banjaluke. Nema potrebe juriti drugi pogodak po svaku cenu, ali nema ni prostora za povlačenje preduboko i čekanje da vreme samo odradi svoje. Jedan primljen gol potpuno menja sliku dvomeča.
"Nema lične filozofije, igramo protiv jake ekipe koju poštujemo. Potrebno je biti organizovan, igrati kako je dogovoreno pre utakmice. Verujem da ćemo uz disciplinu i, naravno, bolju igru u odnosu na prvu utakmicu, moći da prođemo dalje. Ovo je izuzetno važna utakmica za nas”, smatra Vinko Marinović strateg Borca i dodaje:
"Možemo koliko god želimo da pričamo o propuštenim prilikama, ali nam to ne koristi. Ponekad se desi da lopta ne uđe u gol, a onda se javlja nervoza koja ometa igru. Igrači razumeju važnost utakmice, motivisani su. Iskreno se nadam dobroj igri i dobrom rezultatu. Vitepsk je tim sa dobrim igračima. Ovde treba shvatiti da danas sve zemlje ulažu u fudbal i nema rivala za koje možete sa sigurnošću reći da ćete proći dalje”, jasan je Marinović.
Borac je već pokazao da može da napravi razliku protiv ML Vitepska. Sada treba da pokaže da zna i da sačuva ono što je napravio.
Posebno će biti važno da crveno-plavi ne dozvole da ih eventualni pritisak domaćina izbaci iz ritma. Tim za koji igraju srpski fudbaleri Aleksandar Mesarović i Radivoj Bosić mora da rizikuje, a to bi moglo da otvori prostor Borcu. Svaki izgubljeni balans beloruskog prvaka mogao bi da bude poziv za kontru, a upravo bi jedan gostujući pogodak praktično naterao ML Vitepsk da traži dva.
I tu je možda ključ cele priče. Borac ne ide u Mađarsku samo da brani 1:0. Ide da završi posao.
Evropski put banjalučkog kluba ove sezone već je donio ozbiljan broj velikih utakmica, a sada je pred njim još jedna od onih koje se ne igraju samo nogama. Igraju se glavom, strpljenjem i karakterom.
Treće pretkolo je na pola puta. Poslije prvih 90 minuta Borac ima prednost, ali još nema vizu za narednu rundu. Za to će morati da odigra još jednu zrelu evropsku utakmicu, a ako ponovi ono najbolje iz Banjaluke, samo uz malo više preciznosti pred golom, teško je ne pomisliti da će crveno-plavi imati šta da slave.
U slučaju prolaska, Borac će u plej ofu igrati sa poraženim iz duela Lige Evrope između švajcarskog Tuna i islandskog Vikingura. U prvom meču Švajcarci su trijumfovali 3:0.
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KVALIFIKACIJE ZA LIGU KONFERENCIJE, 3. KOLO (REVANŠ MEČEVI)
Utorak
Apolon - Bran 2:4 - prvi meč 1:0
/Ljubić 86, Vajsbek 90+2, Ingason 16, Holm 90+6, 95, Eriksen 105/
CSKA 1948 - Panatinaikos 1:2 - prvi meč 1:1
/Dvali 87 - Garsija 60, Desers 94/
Sreda
Rapid Beč - Paide 2:0 - prva utakmica 4:1
/Tilio 38, Šaub 82p/
Katovice - Hapoel Tel Aviv 1:2 - prvi meč 0:2
/Škurin 83, Jedrič 90 - Turiel 23/
Kopenhagen - Debrecin 5:1 - prvi meč 3:0
/Eljanusi 3, 58p, Kral 76, Kornelijus 78, 90+2 - Džudžak 47/
Četvrtak
17.00: (3,10) Tobol (3,40) Partizan (2,15) - 0:3
18.00: (1,85) Karabag (3,45) Dinamo Kijev (4,00) - 0:1
18.00: (5,10) Ilves (3,50) Rijeka (1,67) - 0:1
18.00: (1,90) Flora (3,40) Inter Eskaldes (3,80) - 0:2
18.30: (2,05) RFS Riga (3,25) Jablonec (3,50) - 0:2
19.00: (6,009 Dunajska Streda (4,00) Tvente (1,50) - 0:6
19.00: (1,75) Hamarbi (3,50) Rakov (4,50) - 0:0
19.00: (1,05) Nordsjiland (12,0) Valur (22,0) - 2:0
19.00: (8,00) Dinamo Minsk (4,40) Braga (1,37) - 0:1
19.00: (1,50) Tromse (4,00) CFR Kluž (6,00) - 5:0
19.00: (2,40) ML Vitepsk (3,25) Borac (2,80) - 0:1
19.00: (1,22) Midtjiland (6,25) Bohemijans (10,0) - 2:0
19.30: (1,80) Vaduz (3,50) Inter Turku (4,20) - 1:2
19.30: (9,00) Runavik (5,40) Lugano (1,27) - 0:2
20.00: (1,30) Sent Galen (4,90) Šerif (9,50) - 3:1
20.00: (1,10) Drita (8,50) Tre Fjori (18,0) - 4:1
20.00: (2,70) Škendija (3,30) Hibernijan (2,45) - 1:2
20.15: (1,50) Sion (3,90) Noa (6,25) - 2:2
20.30: (2,30) Đer (3,35) Riga (2,90) - 0:1
20.30: (1,50) Gent (4,00) Geteborg (6,00) - 1:0
20.30: (2,15) Austrija Beč (3,35) Beitar (3,15) - 2:1
20.30: (1,75) Madervel (3,50) Helsinki (4,50) - 1:1
20.45: (13,0) Šelburn (7,50) Ajaks (1,15)
21.00: (1,25) Hajduk (5,70) Žalgiris (9,50) - 5:2
21.00: (1,95) Dinamo Tirana (3,35) Auda Riga (3,70) - 0:1
*** kvote su podložne promenama