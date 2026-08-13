Vratio se Mesi (VIDEO)

U subotu su poraženi u ovom takmičenju od Montereja i morali su da pobede sada kako ne bi ispali, zbog čega je Lionel Mesi odlučio da se stavi na raspolaganje treneru i pomogne timu da ostane u igri za prolaz dalje. Očigledno je fudbal nešto što jedino može da skrene pažnju kapitenu ove ekipe da prebrodi teška vremena i bio je u protokolu i na klupi, dok je u igru ušao odmah na startu drugog poluvremena, kada je dobio ovacije i aplauze čitavog stadiona.

Dodatna motivacija svim saigračima je bila sama činjenica da je tu sa njima - igrao ili ne igrao - što su posle utakmice potvrdili i strelac jednog od dva gola Janik Brajt, kao i iskusni brazilski reprezentativac Kazemiro.

"Nisam očekivao. Niko nije očekivao da se vrati. Bilo je stvarno neverovatno. Pokazao je koliko mu znači fudbal. Kada sam video da je tu sa nama, jedino o čemu sam razmišljao je da dam 150 odsto za njega. Teška je situacija, stvarno. Pokušavamo da ostane bliski sa njim koliko god možemo i da mu pružamo podršku, ali je baš teško", kaže Brajt, dok je Brazilac dodao da je Mesi pravi primer za sve igrače.

Što se utakmice tiče, bila je izuzetno zanimljiva sama po sebi. Domaćin je poveo golom Pintera u 42. minutu i upravo je strelac prvog pogotka ostao na klupi na startu drugog poluvremena, kako bi ušao Mesi. Gosti su izjednačili u 50. minutu preko Arsile, Brajt je tri minuta kasnije doneo novu prednost, ali je Domingez Čonteko opet poravnao sve u 61. minutu. Morao je Inter Majami da ide na sve ili ništa u završnih petnaestak minuta, da se otvori i napadne jer im je samo pobeda igrala na ovom meču i kada su ostavili prostor za goste, kažnjeni su. Do novog vodećeg gola nisu mogli, a sudbinu u ovom takmičenju zapečatio im je Arsila u 83. minutu.

Na kraju meča, igrači meksičkog tima 'jurili' su Argentinca po terenu kako bi se fotografisali sa njim i tražili mu dres. Nije bio raspoložen Mesi ni za jedno ni za drugo, pa je samo otišao sa terena bez fotografisanja i davanja dresa nekom od igrača Leona. Nije mu bilo do toga, što je i očekivano, deluje da je jedva čekao da da ode u svlačionicu...