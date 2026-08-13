LUDI TIKET, četvrtak, 307.560 dinara: Doktorski, nema šta
Vreme čitanja: 2min | čet. 13.08.26. | 08:17
Vezao je četiri GG tipa u prvom poluvremenu uz kvote u rasponu od 3,40 do 3,80, i održao lekciju svima kako se tipuje
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Ovaj tiket predstavlja pravi masterklas čiste hrabrosti, jer je igrač uspeo da provali suštinu četiri izuzetno dinamična meča odigrana u sredu uveče. Na tiketu su se našli dueli UEFA Superkupa i elitnih prijateljskih utakmica: PSŽ protiv Aston Vile, Lids protiv Mančester Junajteda, Notingem Forest protiv Leverkuzena i Arsenal protiv Komoa. Ono što ovaj tiket čini "ludim" jeste izuzetno teška i specifična igra – tipovano je da će oba tima postići najmanje po gol u prvom poluvremenu na svakom od ovih parova, što zahteva neverovatnu efikasnost od samog starta utakmica.
Statistika je u potpunosti stala na stranu ovog Mozzart mahera, pošto su sve utakmice završene idealnim ishodima za prolaz. PSŽ i Aston Vila su u prvih 45 minuta odigrali 1:1 (kasnije 2:1), Lids i Mančester Junajted su takođe eksplodirali na startu sa 1:1, Notingem Forest i Leverkuzen su doneli dramu sa 1:1 (na kraju 2:1), dok su Arsenal i Komo takođe zapečatili sudbinu tiketa brzim golovima i rezultatom 1:1 u prvom delu igre. Svaki par nosio je ogromne pojedinačne kvote u rasponu od 3,40 do 3,80, što jasno pokazuje koliki je rizik bio u pitanju.
Kada se sve ove visoke kvote pomnože, dobija se fantastična ukupna kvota od čak 153,78. Igrač je pokazao ogromno poverenje u svoj osećaj uplativši solidnih 2.000 dinara na ovaj ludi scenario. Nagrada za hrabrost i hirurški preciznu prognozu stigla je u vidu isplate i dobitka od fantastičnih 307.560 dinara, čime je ovaj tiket zasluženo postao tema o kojoj pričaju svi ljubitelji fudbala i klađenja.