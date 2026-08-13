LUDI TIKET (-), četvrtak, 806.337 dinara: Drama u Padinskoj Skeli

Padinskom Skelom se danas prepričava priča o Mozzart tiketu koji je zamalo promenio sve zakone verovatnoće. Sa uplatom od svega 70 dinara, ovaj lokalni majstor sportske prognoze nanizao je sedam parova i pojurio astronomsku kvotu od preko 10.700. Sve je počelo savršeno – padali su iksevi u Južnoj Africi i Čileu, pogođena su dva prečaza, a mreže su se tresle tačno onako kako je precizno prognozirano. Isplata od preko 800.000 dinara bila je na dohvat ruke, a u lokalnoj kladionici već je počelo slavlje za pamćenje.

Međutim, fudbal je još jednom pokazao svoje najsurovije lice tamo gde se niko nije nadao – na meču grčkog Superkupa između AEK-a i Ofija. Umesto rutinske pobede favorita uz umeren broj golova, Grci su rešili da odigraju ludačku utakmicu koja je završena rezultatom 2:2, odnosno kulminirala penalima u kojima je Ofi imao više sportske sreće. Samo jedan jedini gol, jedna loša procena odbrane ili pogrešan pas srušili su san o velikom bogatstvu i pretvorili istorijski dobitak u precrtan par na tiketu koji donosi neopisiv sportski žal.

Ipak, u ovoj dramatičnoj sportskoj priči, igrač nije ostao potpuno praznih ruku zahvaljujući benefitu NAPLATI PROMAŠAJ. Iako je magičnih 800 hiljada otišlo u nepovrat, pogođena kvota na ostalim mečevima bila je toliko brutalno velika da je aktivirala utešni bonus od 7.000 dinara. To je čak sto puta veći iznos od same uplate, što je sasvim dovoljno da se ublaži tuga, časti ekipa u Mozzart kladionici u Padinskoj Skeli i ponovo sastavi novi, još luđi tiket.