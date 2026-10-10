Vladan Milojević zabeležio jednu od najubedljivijih pobeda u karijeri
Najnovije vesti
Vreme čitanja: 1min | sub. 10.10.26. | 17:19
Šangaj ubedljiv protiv Jukuna – 7:1
Kasno je došao Vladan Milojević na klupu Šangaj Šenhuee da taj tim povede ka gornjem delu kineskog prvenstva. Ali je tokom dvomesečnog rada u Šangaju uspeo da stabilizuje tim i najavi velike domete za narednu sezonu.
Ekipa Vladana Milojevića pregazila je na domaćem terenu Jukun iskusnog španskog stručnjaka Žordija Vinjalesa – 7:1. Bila je to jedna od najubedljivijih pobeda u karijeri najtrofejnijeg Zvezdinog trenera u ovom veku. Identičnim rezultatom Vladan Milojević ja klupi srpskog šampiona slavio protiv Novog Pazara. Znao je u prvom kolu Kupa Srbije da zonaša Trepču počasti sa osam golova – 8:0.
Izabrane vesti
Milojević se trećim uzastopnim trijumfom zacemntirao na sredini tabele, tako da u preostala tri kola može da igra za utiske. I proveri kvalitet svih raspoloživih snaga.
Sigurno je da će kod Vladana Milojevića u narednojsezoni jedan od ključnih igrača biti Brazilac Retao. Upravo je nekadašnji član Tuluza i Slovana iz Bratislave spakovao het-trik, dok je njegov zemljak Tešeira upisao tri asistencije.