Vladan Milojević zabeležio jednu od najubedljivijih pobeda u karijeri

Kasno je došao Vladan Milojević na klupu Šangaj Šenhuee da taj tim povede ka gornjem delu kineskog prvenstva. Ali je tokom dvomesečnog rada u Šangaju uspeo da stabilizuje tim i najavi velike domete za narednu sezonu.

Ekipa Vladana Milojevića pregazila je na domaćem terenu Jukun iskusnog španskog stručnjaka Žordija Vinjalesa – 7:1. Bila je to jedna od najubedljivijih pobeda u karijeri najtrofejnijeg Zvezdinog trenera u ovom veku. Identičnim rezultatom Vladan Milojević ja klupi srpskog šampiona slavio protiv Novog Pazara. Znao je u prvom kolu Kupa Srbije da zonaša Trepču počasti sa osam golova – 8:0.