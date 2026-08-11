Ražnatović za Mozzart Sport o Janakopulosu: Za 30 godina rada nisam se susreo sa takvom ponudom

Oduvek je Dimitris Janakopulos važio za čoveka koji govori otvoreno i bez zadrške. I kao takav njegove izjave su uvek privlače izuzetnu pažnju javnosti i medija. Tako je, tokom nedavnog gostovanja u podkastu "Euro Insiders" zatalasao košarkaško nebo kada je obelodanio da je poslao ponudu za Nikolu Jokića.

Nije tajna da je vlasnik Panatinaikosa veliki ljubitelj lika i dela srpskog asa i da je već nekoliko puta javno govorio o želji da ga dovede u Atinu. Sada je otišao korak dalje i rekao ne samo da je poslao ponudu, već da je ista odbijena gotovo u sekundi. Da bi dodatno potkrepio svoje tvrdnje, Janakopulos je poručio: "Mislite da nisam bio ozbiljan? Pitajte Miška Ražnatovića".