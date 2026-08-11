Ražnatović za Mozzart Sport o Janakopulosu: Za 30 godina rada nisam se susreo sa takvom ponudom
Vreme čitanja: 2min | uto. 11.08.26. | 16:22
"Odmah sam mu objasnio da ponudu nije moguće razmatrati"
Oduvek je Dimitris Janakopulos važio za čoveka koji govori otvoreno i bez zadrške. I kao takav njegove izjave su uvek privlače izuzetnu pažnju javnosti i medija. Tako je, tokom nedavnog gostovanja u podkastu "Euro Insiders" zatalasao košarkaško nebo kada je obelodanio da je poslao ponudu za Nikolu Jokića.
Nije tajna da je vlasnik Panatinaikosa veliki ljubitelj lika i dela srpskog asa i da je već nekoliko puta javno govorio o želji da ga dovede u Atinu. Sada je otišao korak dalje i rekao ne samo da je poslao ponudu, već da je ista odbijena gotovo u sekundi. Da bi dodatno potkrepio svoje tvrdnje, Janakopulos je poručio: "Mislite da nisam bio ozbiljan? Pitajte Miška Ražnatovića".
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I, mi smo upravo to uradili. Poznati košarkaški agent javio se na poziv Mozzart Sporta i na naše pitanje o ponudi koju je Dimitris Janakopulos imao za najboljeg košarkaša sveta Ražnatović je odgovorio potvrdno.
"Sve što je Dimitris izjavio u intervjuu za 'Euro Insiders', a vezano za ponudu Nikoli Jokiću je tačno", rekao je Ražnatović u javljanju za Mozzart Sport i dodaje:
"Za 30 godina bavljenja ovim poslom nisam se susreo sa takvom ponudom".
No, jasno je da takav posao nijednog trenutka nije bio realan da se zaista dogodi. I to je dugogodišnji zastupnik Nikole Jokića objasnio čoveku sa kojim takođe odavno sarađuje.
"Imajući u vidu veoma direktan odnos, koji imam sa njim, odmah sam mu objasnio da ponudu nije moguće razmatrati".
Jasno je i zašto nije. Naime, Nikola Jokić će narednog leta moći da potpiše jedan od najvećih ugovora u istoriji košarke, vredan 360.000.000 dolara za pet godina! To je prosečno 72.000.000 dolara po sezoni, što je novac veći i od najvećih budžeta evroligaških klubova. Bio bi to najveći transfer u istoriji evropske košarke. Iako Dimitris Janakopulos uverava da će Nikolu Jokića dovesti sledećeg leta, ipak će i to ostati samo želja jednog vrlo ambicioznog biznismena.