VLAHOVIĆ INSIDE: Operacija od 90.000.000 evra, večeras će goreti Istanbul

S obzirom na to kakav je transfer u pitanju i predigra je odgovarajuća: očekuje se da prvi čovek Bešiktaša Serdar Adali, u pratnji gotovo kompletnog Upravnog odbora, oko 17 časova sleti u Beograd, gde će „pokupiti“ Dušana Vlahovića i njegovog oca Miloša i odleteti ka Istanbulu. Za četvrtak su zakazani lekarski pregledi, a za petak predstavljanje Vlahovića pred hiljadama navijača na Orlovom gnezdu.

Ovo je epilog višemesečne sage, koja je počela kada je postalo jasno da napadač reprezentacije Srbije neće produžiti ugovor s Juventusom. Sa 26 godina i skoro 100 golova u Seriji A Vlahović je postao jedan od najtraženijih igrača na Starom kontinentu, gotovo da nije bilo jačeg kluba koji nije želeo potpis Srbina. Međutim, Dušan je čekao, svaku ponudu pažljivo merio u konsultacijji s ocem Milošem i savetnikom Nikolom Damjancem, a kada se javio Bešiktaš, vrlo brzo im je postalo jasno da je to - to.

Ovo će biti jedan od najvećih transfera u istoriji Turske, a učiniće Vlahovića najplaćenijim igračem Superlige, rame uz rame sa Viktorom Osimenom, a ispred Mohameda Salaha, a ujedno i jednim od najplaćenijih igrača u Evropi!

Ugovor će biti potpisan na tri godine, a kako saznaje Mozzart Sport, bruto vrednost će biti oko 90.000.000 evra. Ako se zna da je u Turskoj porez 40 odsto, lako je izračunati da je Vlahović obezbedio sebi oko 65.000.000 evra, u šta su uključene plate, bonus za potpis pošto je stigao bez obeštećenja, kao i menadžerske provizije. Na to idu i lako ostvarivi bonusi, pa je očekivano da Vlahović po primanjima bude ispred Osimena, kada se svedu računi.

Novac jeste veliki, i igrao je važnu ulogu u pregovorima, ali šta je prevagnulo?

Na prvom mestu – trener. Vinčenco Italijano je Dušanov poznanik iz Fjorentine, i čovek s kojim Vlahović uživa da radi.

Na drugom mestu – sportski direktor. Eduard Graf poznat je kao čovek koji je u Dortmund doveo Halanda i Belingema, a sada vodi sportsku politiku Bešiktaša, i bio je jedna od ključnih karika u pregovorima.

Na trećem mestu – tim. Graf i Italijano ubedili su Vlahovića da će imati najviše ciljeve u narednoj sezoni, a naravno da je pomoglo to što je ovog leta u klub već stigao Trosar iz Arsenala i to što će stići još dva pojačanja iz Premijer lige.

Na kraju, Vlahović je imao savetnika u vidu Nikole Damjanca, jednog od najuticajnijih menadžera s ovih prostora, koji često deluje senke. Damjanac je godinama u dobrim odnosima s Dušanovim ocem Milošem, porodični je prijatelj i osoba od poverenja. Kao čovek koji je vodio karijere ili bio uključen u transfere svetskih zvezda poput Liroja Sanea, Miloša Kerkeza, Miralema Pjanića, Luke Jovića, Kalidua Kulibalija, Markosa Alonsa, Stefana Savića, Samira Handanovića, Nikole Milenkovića, Stevana Jovetića, Adema Ljajića, Antea Rebića, Lazara Markovića... Damjanac je bio od pomoću Vlahovićima prilikom donošenja konačne odluke.

Ostaje još samo da se zvanično potpiše.