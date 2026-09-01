Vlahović: Popeo sam se na ogradu da proslavim gol, nisam znao da me čeka žuti karton

A Dušan? Uživao je u pažnji koju je dobio od navijača i turskih medija posle prvih golova u crno-belom dresu Bešiktaša. Pojavio se Vlahović na konferenciji za medije, gde je govorio o utiscima sa meča protiv Čoruma.

“Naš tim je danas bio sjajan. Igrali smo veoma dobro, ali najvažnije je bilo da osvojimo tri boda. Posle dva uzastopna poraza bilo je teško, nismo bili srećni zbog te situacije. Moj učinak ne bi bio moguć bez tima. Želim da se zahvalim Orkunu (Kokču, prim. aut.), jer da mi nije prepustio loptu kod penala, možda ne bih uspeo da postignem het-trik. Ali, želim ponovo da naglasim: najvažnije je bilo da pobedimo. Zahvaljujem se i našim navijačima, kao i uvek, bili su sjajni. Nadam se da ćemo nastaviti ovako”, počeo je Vlahović.

I nastavio je Dušan sa pričom o navijačima, zbog kojih je dobio žuti karton.

“Navijači nam daju veliku energiju i snagu. Uvek nas podržavaju. Posle trećeg gola popeo sam se na tribine, a nisam znao da ne bi trebalo. Zbog toga sam dobio žuti karton. Ali i pored toga sam srećan što sam to uradio, jer su doček navijača, ljubav koju su mi pokazali i podrška našem timu bili neverovatni”.

Sledeće kolo donosi veliki derbi: Fenerbahče protiv Bešiktaša.

“Sigurno je da će biti veoma teška utakmica. Oni su veoma jak tim, imaju odlične igrače. Gostovanja u Turskoj nikada nisu laka. Ovo će biti i moj prvi derbi, zbog toga sam uzbuđen. Želimo da se borimo, želimo da pobedimo svakoga, sve naše rivale. Što se mene tiče, uzbuđen sam i smiren”.

Osvrnuo se Vlahović i na trenera Vinčenca Italijana.

“Ovo je bio naš mentalitet na delu, igra koju želimo da igramo. Naš trener to traži od nas. Njegov mentalitet je upravo takav, tera nas da nikada ne stajemo. Naravno, to neće uvek biti moguće, ali mi želimo da budemo takvi i želimo tako da igramo. Trudićemo se da nastavimo u tom smeru koliko god je to moguće”, poručio je Dušan Vlahović.