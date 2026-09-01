PREDLOZZI I TIPOVANJA (utorak): Vest Hem - Vulvs je školski primer meča za GG
Vreme čitanja: 1min | uto. 01.09.26. | 11:22
Pročitajte nekoliko predloga za 1. septembar...
NAPOMENA: U rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA novinari portala MOZZART Sport iznose svoje mišljenje povodom utakmica koje se igraju tog dana i daju svoje viđenje koji bi ishod mogao da bude postignut na određenim parovima.
Šta vi mislite? Imate li svoje ideje, predloge, fikseve... koje biste podelili s drugima?
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Fakel i Krasnodar nalaze se na različitim krajevima tabele Premijer lige, u kojoj vodeći Krasnodar brani titulu i jedini je sa maksimalnim učinkom. Bikovi su u maju izgubili od moskovskog Spartaka u finalu Kupa i “naoštreni” su da odu korak dalje, tako da se dvojka sama nameće.
Konačan ishod
Drugoplasirani KR je gol-mašina, ali interesantno je da samo dva prvoligaša imaju poroznije odbrane od njega, zbog čega je GG3+ opcija koja je veoma pouzdana kada su njegove utakmice u pitanju. Još kada je sa druge strane vodeći tim Urvalsdeilda, pomenuti tip je “zakucan”.
Oba tima daju gol
Rivali su vezali po dva poraza, s tim da je Parma član Serije A, dok je Kremoneze ispao u rang ispod. Kvalitet je na strani domaćih i trebalo bi da im donese prevagu u tvrdom susretu, iako momci iz Emilje-Romanje poslednjih godina nisu imali mnogo uspeha u međusobnim duelima.
Konačan ishod
Al Ahli je dvostruki uzastopni šampion Azije. No, tvorac tog uspeha, Nemac Matijas Jajsle preuzeo je Njukasl i ekipi je potrebno vreme da se navikne na njegovog naslednika Marina Pušića. Najtrofejnija saudijska ekipa nema takve izazove i realnog keca trebalo bi da isprati 2-4.
Mozzart kombinazzije
Kluž je donedavno bio u rasulu zbog niza poraza u prvenstvu i kvalifikacijama za Ligu konferencije, tačnije debakla u dvomeču sa Tromseom. Ipak, vezane pobede nad Čikseredom i najvećim rivalom FCSB-om su ga podigle, pa iako Sepsi nije izgubio od jula dvojka je vredna rizika.
Konačan ishod
Čudesni trijumf nad Seltikom doneo je LASK-u istorijski ulazak u ligaški deo LŠ. Austrijski prvak je u odličnoj formi i puca od samopouzdanja, ali budite oprezni i obiđite ovaj par - Volfzberger mu ne leži, a poslednji prvenstveni poraz kod kuće pretrpeo je prošlog novembra.
Konačan ishod
Na svih pet takmičarskih utakmica (dve u Liga kupu) Vest Hem je i davao i primao golove. Još efikasniji Vulvsi odigrali su isti broj mečeva, a na dva su sačuvali mrežu; međutim, Žoze Sa će biti na mukama jer su Čekićari i te kako sposobni da ga matiraju, pa je GG dobar izbor.
Oba tima daju gol
Navijači Ciriha ponadali su se da im ljubimci neće priređivati stresove kao proletos, kada su se borili za opstanak, ali nova sezona nije donela nikakvo poboljšanje u njihovoj igri. Sa Jang Bojsom stvari stoje sasvim suprotno: žuto-crni “kidaju” i dvojka, uz 3+ je izvesna.
Mozzart kombinazzije