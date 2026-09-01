Konstantinos Mavropanos (Vest Hem) šutira na gol Vulverhemptona
Konstantinos Mavropanos (Vest Hem) šutira na gol Vulverhemptona
Novinar V. Nikolić

PREDLOZZI I TIPOVANJA (utorak): Vest Hem - Vulvs je školski primer meča za GG

Vreme čitanja: 1min | uto. 01.09.26. | 11:22

Pročitajte nekoliko predloga za 1. septembar...

NAPOMENA: U rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA novinari portala MOZZART Sport iznose svoje mišljenje povodom utakmica koje se igraju tog dana i daju svoje viđenje koji bi ishod mogao da bude postignut na određenim parovima.

Šta vi mislite? Imate li svoje ideje, predloge, fikseve... koje biste podelili s drugima?

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Fiksevi dana
RUSIJA - KUP | 17:00
Fakel - Krasnodar
ID: 9930298

Fakel i Krasnodar nalaze se na različitim krajevima tabele Premijer lige, u kojoj vodeći Krasnodar brani titulu i jedini je sa maksimalnim učinkom. Bikovi su u maju izgubili od moskovskog Spartaka u finalu Kupa i “naoštreni” su da odu korak dalje, tako da se dvojka sama nameće.

Konačan ishod

Tip: 2 (1.7)
Fiksevi dana
ISLAND 1 | 19:30
KR Reykjavik - Vikingur
ID: 9930592

Drugoplasirani KR je gol-mašina, ali interesantno je da samo dva prvoligaša imaju poroznije odbrane od njega, zbog čega je GG3+ opcija koja je veoma pouzdana kada su njegove utakmice u pitanju. Još kada je sa druge strane vodeći tim Urvalsdeilda, pomenuti tip je “zakucan”.

Oba tima daju gol

Tip: gg3+ (1.25)
Vredi probati
ITALIJA - KUP | 18:00
Parma - Cremonese
ID: 9930603

Rivali su vezali po dva poraza, s tim da je Parma član Serije A, dok je Kremoneze ispao u rang ispod. Kvalitet je na strani domaćih i trebalo bi da im donese prevagu u tvrdom susretu, iako momci iz Emilje-Romanje poslednjih godina nisu imali mnogo uspeha u međusobnim duelima.

Konačan ishod

Tip: 1 (2.1)
Vredi probati
SAUDIJSKA ARABIJA 1 | 20:00
Al Hilal - Al Ahli Jeddah
ID: 9930303

Al Ahli je dvostruki uzastopni šampion Azije. No, tvorac tog uspeha, Nemac Matijas Jajsle preuzeo je Njukasl i ekipi je potrebno vreme da se navikne na njegovog naslednika Marina Pušića. Najtrofejnija saudijska ekipa nema takve izazove i realnog keca trebalo bi da isprati 2-4.

Mozzart kombinazzije

Tip: 1&2-4 (2.05)
Vredi probati
RUMUNIJA - KUP | 17:00
Sepsi - Cluj
ID: 9930132

Kluž je donedavno bio u rasulu zbog niza poraza u prvenstvu i kvalifikacijama za Ligu konferencije, tačnije debakla u dvomeču sa Tromseom. Ipak, vezane pobede nad Čikseredom i najvećim rivalom FCSB-om su ga podigle, pa iako Sepsi nije izgubio od jula dvojka je vredna rizika.

Konačan ishod

Tip: 2 (2.5)
Za izbegavanje
AUSTRIJA 1 | 19:30
Wolfsberger - LASK
ID: 9930101

Čudesni trijumf nad Seltikom doneo je LASK-u istorijski ulazak u ligaški deo LŠ. Austrijski prvak je u odličnoj formi i puca od samopouzdanja, ali budite oprezni i obiđite ovaj par - Volfzberger mu ne leži, a poslednji prvenstveni poraz kod kuće pretrpeo je prošlog novembra.

Konačan ishod

Tip: 2 (1.48)
Fiksevi dana
ENGLESKA 2 | 20:45
West Ham - Wolverhampton
ID: 9930333

Na svih pet takmičarskih utakmica (dve u Liga kupu) Vest Hem je i davao i primao golove. Još efikasniji Vulvsi odigrali su isti broj mečeva, a na dva su sačuvali mrežu; međutim, Žoze Sa će biti na mukama jer su Čekićari i te kako sposobni da ga matiraju, pa je GG dobar izbor.

Oba tima daju gol

Tip: gg (1.55)
Fiksevi dana
ŠVAJCARSKA 1 | 20:30
Zurich - Young Boys
ID: 9930159

Navijači Ciriha ponadali su se da im ljubimci neće priređivati stresove kao proletos, kada su se borili za opstanak, ali nova sezona nije donela nikakvo poboljšanje u njihovoj igri. Sa Jang Bojsom stvari stoje sasvim suprotno: žuto-crni “kidaju” i dvojka, uz 3+ je izvesna.

Mozzart kombinazzije

Tip: 2&3+ (1.77)

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