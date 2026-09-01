Stefan Obradović obrnuo krug: Pančevo, Karaburma, Portugalija, Venecuela, pa opet Pančevo

„Iskreno, kada sam odlazio iz Železničara, nisam očekivao da ću se jednog dana vratiti. Ipak, iz ovog kluba nosim zaista prelepe uspomene i zbog toga mi nije bilo teško da donesem odluku kada se pojavila mogućnost povratka. Kada pogledam period iza sebe, mogu da kažem da sam imao priliku da prođem kroz različita iskustva, upoznam nove sredine i ljude i da kao fudbaler dosta napredujem“, rekao je Obradović za klupski sajt.

Iako ima samo 22 godine, mladi štoper misli da je igrajući u dve zemlje inostranstva, na dva kontinenta, skupio dosta iskustva.

„Definitivno se vraćam kao drugačiji fudbaler. Kada sam odlazio, bio sam mnogo mlađi i imao sam znatno manje iskustva. Sada iza sebe imam Portugaliju, Venecuelu i dosta utakmica na različitim nivoima. Osećam da sam mnogo zrelije i sigurnije u sebe i verujem da to mogu da pokažem i na terenu“.

A ni Železničar danas nije isti klub u odnosu na onaj koji je Obradović ostavio iza sebe kada je otišao na Karaburmu.

„Železničar je zaista napravio veliki iskorak i danas je, po mom mišljenju, jedan od najbolje organizovanih i najboljih klubova u Srbiji. Ja sam bio ovde kada smo igrali u drugoj ligi, a sa ekipom sam tada izborio plasman u Superligu i kasnije opstanak u ligi. Zato mi je posebno drago što sada mogu da se vratim i vidim koliko je klub napredovao. Moja želja je da, ako Bog da, ponovimo uspeh od prošle sezone, ako ne i napravimo još bolji rezultat, i da doživim da sa Železničarom zaigram i evropske utakmice“, poručio je Stefan Obradović.