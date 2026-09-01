Griliš se vraća u Everton, stiže Balogun za 50.000.000! Arsenal pametnim poslovanjem dobio skoro 9.000.000

Izgubiće izuzetno bitnu kariku napred, ali jedan transfer Evertonu bi mogao da reši dve pozicije. Džek Griliš zasebna je operacija, mada jasno je da Mančester Siti nije hteo da zateže baš zato što je trebalo da uzme igrača od kluba koji se sa Gudisona preselio na Hil Dikinson. Dugo su pregovarali o novoj pozajmici igrača koji se prošle sezone vratio u život pod komandom Dejvida Mojesa i za koga nema mesta na Etihadu, ali sporazumeli su se tek kada su Građani dobili šta žele.

Sve u svemu, Džek Griliš će ponovo u Everton i ponovo će biti u pitanju jednogodišnja pozajmica. Nakon nje mu ističe ugovor sa Mančester Sitijem i biće slobodan agent. Elem, njegova priča na Etihadu je završena. Građani su pre pet leta Aston Vili za njegovu slobodu platili čak 117.500.000 evra, na terenu su dobili slabo šta, a finansijski – neće ništa. Biće na čistom gubitku, ništa neće povratiti od uloženog.

Everton će novac od prodaje Ilimana Endijajea iskoristiti za kupovinu napadača, a izbor je pao na Folarina Baloguna. Engleski klub ima dogovor sa Monakom, a formula je sledeća: fiksni deo iznosi 45.000.000 evra, a kompletna operacija može da naraste za još 5.000.000 evra. Biće potencijalno drugo najskuplje pojačanje u istoriji kluba, a u celoj priči ruke trlja i Arsenal.

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Folarin Balogun je Arsenalovo dete, odrastao je na Emirejtsu, ali nikada nije dobio pravu šansu. Pre četiri leta je poslat na pozajmicu u Rems, tamo ga je uočio Monako i poslao je upit londonskom klubu – otkup je bio odobren i iznosio je 30.000.000 evra. Ali mislilo se i dugoročno, pametno se poslovalo…

Tobdžije su sačuvale procente kada su Amerikanca prodale Monaku i sada će im se novac sliti u kasu. Arsenal ima 17,5 odsto, što znači da će mu od fiksnog dela otići oko 7.875.000 evra, a maksimalno može da dobije, ako budu ispunjeni bonusi, skoro 9.000.000 iliti preciznije 8.750.000 evra.