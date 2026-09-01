Gajić: Još je rano pričati o trofejima

Uz sve to, CSKA je u poslednjih pet okršaja sa Rubinom ostvario tri pobede i dva remija. Poslednja dva meča u Kazanju završena su bez golova, tako da je pitanje da li bi to ovog puta zadovoljilo apetite Armejaca.

19.45: (2,85) Rostov (3,30) CSKA Moskva (2,35)

Svakako, trener Dmitrij Igdisamov još traži dobitnu formulu. Dok im u prvenstvu ide sasvim solidno, u Kupu Rusije su u zaostatku, treći su na tabeli Grupe D sa dva boda, dok Rostov vodi sa šest.

Meč u Kazanju stiže u pomalo nezgodan čas po CSKA, jer joj za vikend, tačnije u subotu 5. septembra, sledi teško gostovanje šampionu Zenitu. Jasno je da će Igdisamov morati da razmišlja i o toj utakmici kada bude određivao ko će na teren ove večeri.

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Milan Gajić je standardan u ekipi CSKA, očekuje se da bude u sastavu i večeras, a kada je nedavno upitan o tome može li CSKA da se uključi u borbu za trofeje i pre svega titulu prvaka Rusije, bio je prilično rezervisan.

"Još je rano da pričamo o tome. Prošle sezone svi su govorili kako se borimo za nešto, ali na kraju smo završili na pogrešnom mestu. Najbolje je ići utakmicu po utakmicu, zaključke ćemo izvući na kraju sezone", jasan je Gajić.

Posle meča sa Akronom na udar kritičara došao je Ivan Obljakov koji je bio jedan od direktnih krivaca za prvi gol. Trener Dmitrij Igdisamov je ubeđen da se to neće negativno odraziti na njegove naredne mečeve.

"Svako može da ima loš meč, jedan takav je imao Ivan. Nije dobro dodao loptu kod prvog gola. Ne bih želeo da krivim bilo koga. Odgovornost za rezultat je isključivo na meni. Obljakov je jak momak i siguran sam da će se i ubuduće nositi sa ovakvim pritiskom", rekao je Igdisamov.

Pred sam kraj prelaznog roka, CSKA nastoji da se dodatno pojača, pre svega u špicu. Jedan od onih koji bi mogao da zaigra za Armejce je i napadač Al Džazire, 30-godišnji Simon Banza.

Reprezentativac DR Konga je dve godine u UAE i očekuje se da bi mogao da uskoro završi sve oko transfera u CSKA. Ranije je nosio dres Lansa, Brage i Trabzona, a prošle sezone je na 20 mečeva u svim takmičenjima postigao devet golova uz jednu asistenciju.

Danas su na programu još dve utakmice u Kupu Rusije. Fakel dočekuje Krasnodar, dok je Akron domaćin Lokomotivi. Ekipa iz Toljatija biće bez dvojice srpskih fudbalera, Alekse Đurasovića i Slobodana Tedića, koji su i dalje van ekipe zbog povreda.

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KUP RUSIJE

Utorak

15.15: (3,50) Akron (3,45) Lokomotiva (1,98)

17.30: (5,10) Fakel (3,60) Krasnodar (1,65)

19.45: (2,85) Rostov (3,30) CSKA Moskva (2,35)

Sreda

15.15: (2,60) Orenburg (3,05) Rubin (2,70)

17.30: (1,32) Zenit (4,70) Dinamo Mahačkala (9,00)

19.45: (1,30) Spartak Moskva (5,30) Rodina (8,00)

19.45: (1,80) Baltika (3,40) Krilja Sovjetov (4,30)

Četvrtak

18.30: (1,78) Dinamo Moskva (3,50) Ahmat (4,30)

*** kvote su podložne promenama