Dušanovi postulati kao kamen! Jokić posle sedam godina ostao jednocifren, a Srbija nikad složnija

Međutim, ova ekipa nije samo Nikola Jokić . On jeste njen prirodni lider i čovek koji primerom vodi, o njegovim kvalitetima ne moramo da trošimo reči. Međutim, kada ste poslednji put videli da Nikola Jokić ostane na jednocifrenom broju poena? Potrebno je ozbiljno zaći u statistiku da bismo pronašli ovakav slučaj, a jeste se dogodio, poslednji put još 2019. godine na Mundobasketu u Kini na utakmicama razigravanja kada je postalo jasno da smo ispali iz priče za medalju. Tada je protiv Amera imao devet poena, a protiv Češke sedam.

Kada sve ovo znamo, onda i ne čudi način na koji smo odradili ovaj kvalifikacioni prozor kada su timovi generalno bili u punim sastavima. Srbiji jeste nedostajalo nekoliko bitnih igrača kao što su pre svih Bogdan Bogdanović , ali i Vasilije Micić i Filip Petrušev , ali imali smo Nikolu Jokića .

Narednih sedam godina, na skoro svakoj utakmici je Nikola Jokić dominirao košgeterski bez obzira na protivnika i takmičenje... Sve do ovog prozora. Protiv Islanda je ubacio svega šest poena, protiv Italijana osam. Ništa spektakularno, naročito ne za njega. Međutim, onda saznajemo sledeću stvar.

Nikola Jokić je bio bolestan danima, primao infuziju i nikada mu nije palo na pamet da odustane. Ostali momci su to videli, Alimpijević je prepoznao situaciju da mu je ekipa mentalno jaka kao planina i iz svega izlazimo sa dve ubedljive pobede u kojima su svi igrači pokazali da mogu da preuzmu košgeterski teret.

”Jedna od najvažnijih stvari je ta što su svi igrali sa istom dozom posvećenosti i energije. Gospodin koji je sedeo pored mene (Nikola Jokić prim. aut.) naš je kapiten i bio je jako bolestan u poslednja tri dana. U poslednja tri dana primio je nekoliko infuzija, uključujući i danas. Jokić je odbio da odustane i ostavi momke na cedilu. Došao je da igra, nikad se nije žalio, ništa nam nije rekao, radio je ono što je radio i ponosni smo što imamo ovakvog kapitena”, rekao je Alimpijević.

U dahu je nastavio:

”Ne bih da nekoga zaboravim, ali svako je dao doprinos pobedi, da li jednim skokom, odbranom ili nečim drugim... Sve je bilo važno, ali neki momci su uradili dosta ‘prljavog posla’, borili se, skakali, izlazili na protivničke šuteve, davali nam energiju... Tanasković, Dangubić, Gudurić, Avramović, Dobrić, Lakić... Svi su dali sve od sebe”.

Protiv Islanda je to bio fenomenalni Nikola Tanasković, Nikola Jović, a odličan je bio i Nemanja Dangubić. Protiv Italije u svoj mod je ušao Aleksa Avramović, ali na obe utakmice se istakao i Marko Gudurić.

Svi oni su bodrili jedan drugoga, a zapravo je dovoljno samo da pogledate izjavu Alekse Avramovića posle pobede nad Italijom i sve će vam biti kristalno jasno.