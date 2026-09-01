Povratak Bosne u Evrokup posle 18 godina

Navijači i ljubitelji košarke u regionu pamte jedinu prethodnu epizodu Bosne u ovom takmičenju, kada je sarajevski tim ušao u istoriju. Naime, 4. decembra 2007. godine Bosna je protiv ALBE iz Berlina odigrala najdužu utakmicu u istoriji Evrokupa — poražena je rezultatom 141:127 tek nakon pet produžetaka, pri čemu je Kajl Hil odigrao neverovatna 53 minuta i 18 sekundi. I pored tog poraza, Bosna je tada prošla grupnu fazu i zaustavljena je u šesnaestini finala od Gran Kanarije.

Sarajevski velikan u Evrokup ulazi kao aktuelni šampion Bosne i Hercegovine, nakon što je prošle sezone osvojio svoju petu nacionalnu titulu i tako dopunio bogatu riznicu u kojoj se nalaze i tri titule šampiona bivše Jugoslavije (1978, 1980. i 1983).

Najveći uspeh u istoriji kluba dogodio se 5. aprila 1979. godine u Grenoblu, kada je Bosna savladala italijanski Vareze rezultatom 96:93 i postala prvi klub iz bivše Jugoslavije koji se popeo na krov Evrope. Ekipa predvođena legendarnim Mirzom Delibašićem i Žarkom Varajićem ispisala je istoriju, a Varajićevih 45 postignutih poena u tom finalu i danas predstavlja neoboreni rekord u finalima elitnog evropskog takmičenja.

Povratnički meč u Evrokupu Bosna će odigrati 30. septembra na gostovanju litvanskom Lijetkabelisa, čime će zvanično okončati post dug čak 6.791 dan od poslednjeg nastupa u ovom takmičenju.