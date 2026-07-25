Vozinja rešio da "vozi" po Čileu

Iskusni čuvar mreže je uspeo da sačuva mrežu na mečevima sa Španijom i saudijskom Arabijom, pa je njegov tim stigao do šesnaestine finala gde je poražen od finaliste, reprezentacije Argentine.

Po mnogima, Vozinja je na proteklom Mundijalu u SAD, Meksiku i Kanadi, na kojem je primio pet golova, bio jedan od najboljih golmana, pa je svakako dobrim partijama privukao pažnju uprave čileanskog kluba kojoj nije smetalo to što ima 40 godina.

Vozinja je tako pojačao konkurenciju na golu koji čivaju Gabrijel Mureira (19), Eduardo Viljanueva (21) i povređeni Fernando de Pol (35).

Vest je pred prvenstveni meč sa Limačeom (3:1 za Kolo Kolo) potvrdio i predsednik kluba, Anibal Moza.

"Vozinja je igrač Kolo Kola. Postigli smo dogovor, rešili smo i poslednje detalje, dobili smo potvrdu njegovih menadžera i predstavnika. Postigli smo sporazum na osnovu onog što smo im predložili", rekao je Moza bez želje da otkrije detalje ugovora.

Golman će, kako je najavio Moza, ovih dana doći u Čile na detaljne medicinske preglede i sređivanje neophodne papirologije u vezi transfera.

Inače, Vozinja je tokom Mundijala stekao ogromnu polularnost na društvenim mrežema. Broj njegovih pratilaca na Instagramu pre samog prvenstva bio je manji od 50.000, da vi po završetku turnira dosegao astronomskih 29.500.000! Time je postao golman sa najvećim brojem pratilaca na ovoj mreži i ispred je imena poput Ikera Kasiljasa (20,4 miliona), Kejlora Navasa (19,1), Tiba Kurtoe (18,2), Mark-Andrea Ter Štegena (16,7), Emilijana Martineza (15,8), Davida de Hee (15,1), Manuela Nojera (15) i Đanluiđija Bufona (11).