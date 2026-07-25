Lebron izabrao, sada su odluke pred ostalima: Kuminga izmiče Lejkersima, Derozan na raskrsnici

Naravno, prethodnih dana je u centru pažnje bila saga vezana za Džonatana Kumingu . Momak iz DR Kongo je izazvao veliko interesovanje Los Anđeles Lejkersa, koji su bili spremni da u zamenu za njega pošalju trojicu košarkaša i pikove. Takođe, spekulisalo se po američkim medijima da snažni košarkaš ima zaista ogromna potraživanja kada je u pitanju plata, a uprkos svim željama da ga dovedu, deluje da je Kuminga svakim danom sve dalje od Kalifornije.

Ceo košarkaški svet je čekao da vidi gde će svoju karijeru nastaviti Lebron Džejms , a kada je Kralj zvanično izabrao Filadelfiju i okončao tu sagu, ostalo je još nekoliko zanimljivih košarkaša na NBA tražištu, koji bi i te kako mogli biti od pomoći ekipama koje imaju velike ciljeve. Pa, da počnemo.

Prema poslednjim izveštajima The Athletic-a, lider u trci za bivšeg košarkaša Golden Stejta je Klivlend, kom su definitivno potrebna pojačanja na krilnim pozicijama nakon što je postalo jasno da od povratka Lebrona u Ohajo nema ništa. Mario Hezonja će, po svemu sudeći, najverovatnije pojačati Kevse na poziciji tri, a Kuminga bi trebao da pruži neophodnu širinu Donovanu Mičelu i družini u pohodu na “deep playoff run”, kako to Amerikanci popularno kažu.

Naime, kako pomenuti izvor prenosi, ključnu ulogu u ovoj priči igra trener franšize iz Ohaja Keni Etkinson, koji je sa Kumningom sarađivao još u Vorijorsima, kao asistent Stiva Kera. Takođe, agent nekadašnjeg sedmog pika sa drafta kaže da je on u sjajnim odnosima sa popularnim Spajdom, te da mu se Klivlend i te kako sviđa, jer je u letnjem periodu 2025. godine imao priliku da trenira u severnoistočnom delu Ohaja.

Kevsi bi Džonatana potpisali putem sign and trade mehanizma zbog Atlantine situacije sa seleri kepom koja nije naročito sjajna, a još jedan igrač koji razmatra više ponuda je svakako Demar Derozan. Jasno, radi se o potpuno drugačijem tipu igrača od Kuminge, momak iz Komptona je bivši Ol Star, a on u ovoj fazi karijere ima drugačije ciljeve – zanima ga isključivo borba za prsten. Iz tog razloga je, prema pisanju američkih medija, spreman da prihvati veteranski minimum. Nešto slično je Lebron uradio, a najozbiljniji kandidati da pokupe nekadašnjeg beka Toronto Reptorsa su Majami Hit i Golden Stejt Vorijors. Za razliku od Kumingine situacije, za dovođenje Derozana neće morati da se upregne sign and trade mehanizam, jer je neakdašnji student univerziteta USC potpuno slobodan igrač, nakon što ga je ranije ovog meseca otpustio Sakramento.

Majamiju skoreri spolja svakako trebaju, reket je nakrcan kavlitetom u vidu Janisa Adetokumba i Bema Adebaja, dok Vorijorsi očajnički traže pomoć Stefu Kariju u jednom od poslednjih pokušaja legendardnog plejmejkera da dođe do novog prstena. Kako NBA insajderi javljaju, konkretno Bret Sigel sa ClutchPoints-a, bomba koja je stopirana je trejd Kajrija Irvinga. Raspitivale su se NBA franšize za status sjajnog plejmejkera, ali je Dalas svima jasno stavio do znanja da bivši košarkaš Klivlenda neće menjati sredinu ovog leta. Najuporniji su, navodno, bili Minesota Timbervulvsi i Detroit Pistonsi, a iako zvaničnih ponuda nije bilo, Meveriksi su u startu sasekli sva nagađanja i zacementirali Irvinga u svojim redovima.