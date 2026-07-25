Šampionu u mislima sreda i Levski, evropska jesen, ali nema odlaganja kao u Srbiji

Sigurno da će Koeljo da odmori nosioce igre. Nema odlaganja pred međunarodne utakmice kao u Srbiji. Najavio je trener šampiona da će da “promeša karte” pred današnje (19.30) gostovanje Dinamu u Bukureštu.

“Moram da budem iskren da treba uzeti u obzir fizičku spremu igrača jer nas posle ovog duela čeka važan meč u Evropi”, rekao je Koeljo, prenosi Digisport.

19.30: (2,85) Dinamo Bukurešt (3,25) Univerzitatea Krajova (2,55)

Krajova ne može da računa na prošlosezonskog najboljeg igrača, napadača Asada Al Hamalavija.

“Nije tajna da je Asad nedostupan. Još uvek imamo druge igrače koje treba da proverim, da vidimo da li mogu da igraju, ali svakako ćemo ući u meč sa istim ambicijama. Idemo sa našim pobedničkim DNK-om, da pokušamo da odigramo dobru igru i osvojimo tri boda”, istakao je Portugalac.

🎁🎁🎁

Registruj se i verifikuj nalog – čeka te paket vredan do 250.000 RSD

🎁🎁🎁

Šampion je na premijeri bio ubedljiv protiv UTA Arada, slavio je sa 4:0.

Dinamo je rumunski velikan sa 18 titula, ali je u krizi poslednje dve decenije. Ispadao je iz elite, vraćao se, mučio se sa finansijama. I tim iz glavnog grada Rumunije veruje portugalskom stručnjaku, Nunu Kamposu. Loša premijera, poraz od Petrolula u gostima (0:1). Drugi najtrofejniji klub u Rumuniji iza FCSB-a (pravni naslednik Steaue) ima veliku armiju navijača, pa se očekuju dobro popunjene tribine.

“Navijači su najvažnija stvar u klubu. Oni nam daju energiju za utakmice, i kod kuće i u gostima. To je velika utakmica. Nadam se da će doći i napuniti stadion, dati nam snagu da se borimo protiv teškog protivnika i osvojimo tri boda. Krajova je zasluženo šampion, osvojila je i Kup i Superkup. Ima tim sa jasnim idejama, istog trenera skoro godinu dana. To je prilika da pokažemo nivo pred jakim timom. Pripremili smo utakmicu da igramo protiv najjačih ekipa, tako da ćemo igrati sa najboljih 11”, istakao je Kampos.

16.30: (2,15) Farul Konstanca (3,35) Hunedoara (3,45)

Tim iz Bukurešta nije pobedio Krajovu od avgusta 2024. godine. Od tada, pet trijumfa Univerzitatee i tri remija.

RUMUNIJA 1 – 2. KOLO

Petak

Arđeš – Petrolul 1:0 (1:0)

/Moldoveanu 17/

UTA Arad – Ocelul 2:2 (0:2)

/Sinani 73, Papeu 90+4 – Andrezinjo 21, Patrik 45+3/

Subota

16.30: (2,15) Farul Konstanca (3,35) Hunedoara (3,45)

19.30: (2,85) Dinamo Bukurešt (3,25) Univerzitatea Krajova (2,55)

Nedelja

16.30: (2,90) Sepsi (3,25) Univerzitatea Kluž (2,50)

19.30: (5,60) Čikšereda (3,70) FCSB (1,65)

Ponedeljak

17.30: (1,80) Kluž (3,60) Voluntari (4,60)

20.30: (2,90) Botošani (3,30) Rapid Bukurešt (2,45)

***kvote su podložne promenama