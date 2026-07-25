Frederiksen: Titula je prvi cilj, srećni smo što počinjemo novi ciklus

Leh je u sjajnom nizu rezultata, za poraz ne znaju na poslednjih 15 mečeva u svim takmičenjima, računajući i prijateljske. Poslednji put izgubili su 12. marta u Ligi konferencije od Šahtjora iz Donjscka, 1:2.

U goste im ipak stiže dužnik iz prošle sezone, ekipa Krakovije, koja je kao gost pobedila sa 4:1 dok je kod kuće osvojila bod (2:2).

20.15: (1,53) Leh Poznanj (4,20) Krakovija (6,25)

Inače, Krakovija je odigrala četiri pripremna meča, izgubila je od Pafosa (2:1), da bi potom pobedila Bašakšehir (3:1), Paradubice (2:0) i Sevilju (1:0).

"Sigurno je da nisu slabiji nego prošle sezone. Teško je oceniti njihovu snagu u ovom trenutku jer je tek start sezone. Analizirali smo njihove mečeve, te utakmice vam često ne pokazuju celu sliku, ali vidljivo je da su napravili neke izmene. Sećamo se meča na otvaranju prošle sezone i poraza od 4:1. Moraćemo da odigramo mnogo bolje defanzivno nego na toj utakmici", kaže trener Leha Nils Frederiksen, koji neće moći da računa jedino na nedovoljno oporavljenog Aleksa Daglasa.

Danac je najavio da neće biti previše rotacija u odnosu na meč sa Orhusom.

"I pored ubedljive pobede u Danskoj, momci su skromni i znaju da moraju da pokažu najbolju igru u svakom meču. Morate biti takvi da biste pobeđivali. Naša namera je da uzmemo bodove protiv Krakovije. Ne vidim znake zamora, tek je početak sezone. Pred nama je mnogo utakmica narednih nedelja i ne vidim da je potrebno odmarati nekog. Želeo bih doduše nekima da dam veću minutažu", objasnio je Frederikson.

U Lehu ne kriju da im je želja da i ove godine budu najbolji u Poljskoj.

"Uvek smo uzbuđeni pre početka prvenstva. Imamo jako dobra iskustva iz poslednje dve sezone, i ove ulazimo sa istom željom, da osvojimo šampionat. To nikada nije lako u ovoj ligi, ali to nam je cilj. Imamo velike ambicije i srećni smo što kreće novi ciklus", zaključio je trener prvaka Poljske.

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POLJSKA EKSTRAKLASA, 1. KOLO

Petak

Radomjak - Vječista Krakov 2:1 (1:0)

/Alves 43, Gžešik 49 - Fiertag 57/

Pogon - Legija 0:1 (0:0)

/Arsenić 90+6/

Subota

14.45: (1,90) Jagjelonija (3,50) Korona Kjelce (4,10)

17.30: (1,85) Gornjik Zabže (3,50) Šljonsk (4,40)

20.15: (1,53) Leh Poznanj (4,20) Krakovija (6,25)

Nedelja

14.45: (1,63) Rakov (3,80) Visla Plok (5,70)

17.30: (1,70) Viđev (3,60) Motor Lublin (5,30)

20.15: (2,35) Visla Krakov (3,40) Katovice (3,00)

Ponedeljak

19.00: (2,95) Zaglebje (3,20) Pjast (2,50)

*** kvote su podložne promenama