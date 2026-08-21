Vrelo u Zvezdi: Rijera i Marin hoće japanskog hibrida!

Marko Marin i Albert Rijera žele da pojačaju igrački kadar dovođenjem japanskoh hibrida. Prema saznanjima Mozzart Sporta crveno-beli pokušavaju da izdejstvuju transfer reprezentativca Japana Jute Nakajama. Kada kažemo hibrid, asociramo na moderan fudbalski termin pošto Nakajama uspešno može da pokrije dve pozicije. On je primarno levonogi štopera, koji se odlično snalazi i na mestu zadnjeg veznog.

Potencijalno pojačanje Crvene zvezde trenutno igra u Džej ligi za Mačidu Zelviju, aktuelnog vicešampiona Azije. Ali u CV-u ima i evropsko iskustvo. Igrao je za engleski Hadersfild, kao i tri sezone za holandski Cvole.

Vratio se u otadžbinu 2024. godine i napravio sjajan potez. Jedan je od najbolje ocenjenih igrača azijske Lige šampiona.

Prema dostupnim informacijama Juta Nakajama je prvog dana 2026. godine produžio ugovor sa aktulenim klubom. Nije navedeno do kada mu važi ugovorna obaveza, ali bi Crvena zvezda morala da plati obeštećenje. Zato se i priča da pregovori nisu laki.