Vrelo u Zvezdi: Rijera i Marin hoće japanskog hibrida!

Vreme čitanja: 1min | pet. 21.08.26. | 10:56
Crveno-beli žele da do kraja prelaznog roka dovedu Juta Nakajamu, mada će to biti težak posao
Vrelo je na Marakani. Pobeda nad Viktorijom Plzenj je popravila rasploženje u kompletnoj zvezdaškoj javnosti i dala bust čelnicima i članovima sportskog sektora Crvene zvezde da pojačaju temperaturu u finišu letnjeg prelaznog roka.
Dogovoren je praktično transfer Bambe Dijenga, ali vrlo je verovatno da to neće biti jedino pojačanje srpskog šampiona do kraja avgusta. Prema saznanjima Mozzart Sporta crveno-beli intenzivno rade na dovođnju pojačanja iz Azije.
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Marko Marin i Albert Rijera žele da pojačaju igrački kadar dovođenjem japanskoh hibrida. Prema saznanjima Mozzart Sporta crveno-beli pokušavaju da izdejstvuju transfer reprezentativca Japana Jute Nakajama. Kada kažemo hibrid, asociramo na moderan fudbalski termin pošto Nakajama uspešno može da pokrije dve pozicije. On je primarno levonogi štopera, koji se odlično snalazi i na mestu zadnjeg veznog.
Potencijalno pojačanje Crvene zvezde trenutno igra u Džej ligi za Mačidu Zelviju, aktuelnog vicešampiona Azije. Ali u CV-u ima i evropsko iskustvo. Igrao je za engleski Hadersfild, kao i tri sezone za holandski Cvole.
Vratio se u otadžbinu 2024. godine i napravio sjajan potez. Jedan je od najbolje ocenjenih igrača azijske Lige šampiona.
Prema dostupnim informacijama Juta Nakajama je prvog dana 2026. godine produžio ugovor sa aktulenim klubom. Nije navedeno do kada mu važi ugovorna obaveza, ali bi Crvena zvezda morala da plati obeštećenje. Zato se i priča da pregovori nisu laki.