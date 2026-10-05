Novak Đoković i eliksir mladosti: Kao nekad rat nerava protiv  Medvedeva i prolaz u finale Pekinga

Ostaće zapisano da je Medvedev diskvalifikovan zato što je raspalio po loptici kada je poen bio završen i pogodio u oko čoveka na tribini. Supervizor je doneo odluku da je meč završen. Ali bio je Đoković ionako na tri poena od pobede, uz sav respekt ruskom teniseru.

U borbi za trofej Novak će sutra igrati protiv Aleksa de Minora, koji je dobio prvo polufinale protiv Huberta Hurkača.

A Đoković i Medvedev kao da su se nekim vremeplovom vratili šest-sedam godina unazad, kada su vodili bitke kao prvi i drugi teniser sveta, kada su se sretali u finalima grend slemova. Iscrpljujuća bitka vodila se tokom celog meča, rat nerava kao obično kada oni igraju, gde je pitanje ko će duži da izdrži u beskrajnim razmenama u kojima je svaki udarac jači od sledećeg.

Kao u najvećem delu karijere, Novak je ponovo izašao kao jači, bolji. U njihovom 16. međusobnom duelu pobedio je 11. put. I iako su prošle tri godine od poslednjeg okršaja sa Medvedevim, kao da se, u stvari, ništa nije dogodilo. Đoković je dominirao terenom i prošao do novog finala.

Sat i 18 minuta trajao je prvi set. Težak kao guranje kamena uzbrdo. Gotovo bez lakog, kratkog, brzog poena. Obojica su „šamarala“ loptu kao da sutra ne postoji, pogađali linije, udarali forhende koji zuje kroz vazduh...

Novak se standardno mučio u svom prvom servis gemu, odbranio je tri brejk lopte. Ali, to što je Medvedev propustio tada, nije u petom gemu, kada je imao četiri prilike da oduzme Đokoviću servis i uspeo je iz četvrtog pokušaja (3:2).

Ali, odgovor je momentalno stigao sa druge strane mreže. Novak je napao servis ruskog tenisera, došao do tri prilike da uzvrati brejkom i uspeo. Rezultatski se vratio u meč, a time i dobio dodatno na oštrini.

Strašan meč se igrao i u nastavku seta, Đoković je na 5:4 došao do prve set lopte, koju mu Medvedev nije dozvolio da iskoristi. Ali ono što nije došlo tada, jeste na 6:5, imao je Novak 0:40 i uspeo da sačuva prednost do osvajanja prvog seta – 7:5.

Sve se u istom stilu nastavilo u drugom setu. Intenzitet udarac nije padao. Đoković je čudesno spasavao brejk lopte i izluđivao Medvedeva, koji je imao i nesportskih gestova prema srpskom teniseru, sugerišući kako Novak „folira“ da teško diše, da se umorio, da ga boli...

Bila je tačno sredina drugog seta je Đoković uspeo da odbrani 15. od ukupno 16 brejk lopti do kojih je došao Medvedev. A, onda su sevnula tri vezana brejka! Novak je oduzeo servis Rusu, pa izgubio svoj, pa ponovo napravio brejk i poveo 5:3.

I usred tog što je trebalo da bude poslednji gem, Medvedev je na 15:15 raspalio po loptici kada je poen već bio završen, pogodio je u lice čoveka u publici i sebi potpisao momentalnu diskvalifikaciju.