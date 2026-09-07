Arsenal oslobođen okova: Evo zašto Haverc, a ne Đekereš! Munze Konsa i kapiten koji daje med

Ima po topovsko đule za svakog rivala i za svaku datu situaciju. Vrti menadžer Arsenala oko malog prsta rivale i u pripremi utakmice i u egzekuciji planova, kojih ima očigledno pun tefter za ovu sezonu. Taman kada pomisliš da će biti jedno, on okrene sve naglavačke, kao u Birmingemu u prošlom kolu. Pomislilo se da će protiv Čelsija biti oprezniji i vratiti se na staro, kad ono, međutim... Prvi pravi test - ako ne računamo Komjuniti Šild i Mančester siti - položen je sa skoro peticom. A šta je sve moglo da se vidi protiv Čelsija...

Kada je Arsenal poveo protiv gradskog rivala u drugom poluvremenu golom Martina Edegora , da je na kalendaru bilo jedno šest meseci unazad ili čak i tek treće kolo u septembru prošle godine, šanse su 99 odsto da bi Mikel Arteta tog trenutka naredio igračima da se uhvate za ruke kao u popularnoj igri "arjačkinje, barjačkinje" i da u niskom bloku provedu narednih pola sata. Udarila bi se barikada i popularna bunkerica ispred očiju Davida Raje , ali to vreme je prošlo. Šampion to ne radi, niti takvu nameru ima, ko god da je preko puta. A bio je odličan rival sa druge strane, koji je i napravio da u londonskom derbiju u nedelju puca na sve strane. Ipak, na kraju se zna ko najjače puca u Premijer ligi. Topovi iz severnog Londona.

KAI SUVA INTELIGENCIJA, ĐEKEREŠ SKROZ U AUTU Mnogi su se zapitali, pre svega laički i kratkovido, zašto Kai Haverc igra pre Viktora Đekereša? Zašto je Arsenal toliko platio švedskog napadača mađarskog porekla da bi svakako opet počinjao utakmice - još od kada se oporavio prošle sezone - nemački reprezentativac koji baš i nije prava devetka? Mogli ste da propustite veliki broj utakmica prošle sezone i na početku ove, ali ko je gledao meč protiv Čelsija dobio je jasan odgovor zašto Kai Haverc igra pre Viktora Đekereša. Obojica su pokazala zašto – Haverc se jednostavno bolje kreće, bolji je u skoku, brži je, na lopti kakvo je stanje da se ne priča, završnica - da, nažalost po Šveđanina i to, a tek ako počnemo da pričamo o fudbalskoj inteligenciji, možemo do jutra. Jednostavno, sve je na strani nemačkog igrača, koji više i paše ekipi nego Đekereš, koji odjednom više liči na sidraša i podmetača noge, nego na onog fudbalera što je to bio u lisabonskom Sportingu. I kada uđe u igru korpulentni centarfor, nekako nema te snage, energije, ideje i bilo čega drugog fudbalskog što bi pomoglo Arsenalu. Dobija minute na kašičicu, to jeste, ali i na očnom testu se vidi da trenutno nije ni blizu Havercu. Otkako se Nemac vratio iz one teže povrede, videlo se da je nabacio mišićnu masu, da se radilo u teretani i da je fizički postao zver, što ranije nikako nije moglo da mu se prišije. Sada kada može i da oduva nekog u duelu, i u trku da nadjača onog ko bi ga ranije telom izbacio iz takta i putanje, uz njegovu fudbalsku inteligenciju i generalno tehniku, dobijate pravi proizvod Kaija Haverca na vrhuncu karijere. Što kažu Amerikanci, "u prajmu".

Sve što se od njega očekivalo u Bajeru kada je bio jedan od najvećih talenata sveta, izgleda da se sada ispunjava pred našim očima. Ovo je sezona kada bi svi definitivno mogli da skinu kapu i da kažu da je Kai "krem de la krem" svetskog fudbala. Samo da bude konstantan i da ga zaobiđu povrede. Igra je tu, forma je tu, glavom je tu, nema više šta. Na sve to je postao savršen za sistem Arsenala koji gaji Mikel Arteta i često zna da ima telepatsku komunikaciju sa saigračima, konkretno onima koji ga hrane loptama i kojima on uzvraća takođe. ARSENAL OSVAJA LIGU ŠAMPIONA – KVOTA 7,00 Videli ste juče ono propuštanje lopte za Martina Edegora, koji postiže gol za vođstvo. Ne piše se to u statistici, to je isto problem. Ko nije gledao utakmicu ili video gol i pogleda ovlaš kroz neku aplikaciju, neće znati. Trebalo je da podeli asistenciju sa Colisom, kao ono u hokeju kad ima dva asistenta. Doduše to ima i u fudbalu, u MLS šampionatu. Ova partija Haverca je odgovor na pitanje zašto nije došao još jedan napadač i jasan pokazatelj zašto Viktor Đekereš ne igra. A možda da bi mogao da pakuje kofere u januaru...

BUĐENJE KAPITENA Možda i najviše kritika prošle sezone dobijao je čovek sa trakom oko ruke. Može se reći, surovo, ali je istinito – s pravom. Nije Martin Edegor bio ni blizu nivoa na koji je navikao navijače Arsenala i generalno ljubitelje fudbala. Što bi se reklo, doktorirao je to da izgleda zauzet na terenu, dok u suštini ne radi ništa. Mnogo zuji, malo meda daje. Zvrji kao komarac ili osica, a nikoga da ubode. Tako je delovao norveški reprezentativac tokom većeg dela prošle sezone, što je postalo ozbiljno zabrinjavajuće i već smo mogli da čujemo zvukove tastature kako na društvenim mrežama kucaju slova koja kad se sastave daju neke neprijatne predloge šta treba uraditi u letnjem prelaznom roku sa bivšim igračem Real Madrida. ARSENAL OSVAJA PREMIJER LIGU – KVOTA 1,75 Dobro je da čovečanstvo i dalje drži dobar pravac, jer kada bi se ljudi sa društvenih mreža i virtuelni selektori nešto pitali oko budućnosti i dešavanja u klubovima i reprezentacijama, fudbal bi više ličio na američko rvanje nego na ovu drevnu igru. Znalo se da će se Martin Edegor kad-tad probuditi iz tog fudbalskog sna u koji je upao, samo je pitanje kako ga razmrdati. Formulu je našao šef laboratorije u severnom Londonu i kapiten sada igra kapitenski. Ne samo da daje golove - već dva ove sezone u domaćem šampionatu, prošle je imao samo jedan u Premijer ligi - već ima ponovo onu staru ulogu, da razigrava i gleda konkretno ka napred. Nema više trčanja okolo, mahanja rukama i nekih izmišljenih poteza bez krajnjeg cilja. Igra Edegor kao pravi. Slobodno se može reći – njegovo buđenje, najveće pojačanje Arsenala.

MUNZE KONSA Kada je stigao za oko 60.000.000 evra u Arsenal, pisali smo da je još jedan dodatak štoperskom raju Mikela Artete, koji sa njim broji osam glava. Ako oduzmemo igrače koji su primarno bekovi i stvarno će igrati u centrali samo ako baš bude situacija "za ne daj Bože", onda ima šest štopera, malo li je i to? Zna se da Španac voli da tu bude obezbeđen i sa Ezrijem Konsom ne da se obezbedio, nego je dodao još jedno zaključavanje na katanac, koji i ovako ne može da slomi ili otključa. Znamo svi za onu zemunsku "Munze konza", koju ćemo prekrstiti u "Munze Konsa" jer je stvarno odigrao utakmicu kao da je obezbeđenje ili uterivač dugova, što se moglo videti i u situaciji sa Morganom Rodžersom. Delovalo je kao da mu doskorašnji saigrač iz Aston Vile stvarno dođe neke pare, jer ga je uhvatio i bacio na zemlju, a da nije trepnuo. Nema tu više drugarstva, iako su do juče delili isti hleb i sedeli zajedno na letovima po Engleskoj. To je fudbal. To je ono što i Arteta voli. Beskompromisnog štopera, koji je spreman i da prebije nekog i da podmetne glavu i da njega prebiju, ako to situacija nalaže. Odličan debi u startnoj postavi, da se vidi kako se uklapa tu i to na derbiju protiv Čelsija.