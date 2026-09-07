Vajnaldum stigao kod Rajkovića i Simića
Vreme čitanja: 2min | pon. 07.09.26. | 10:36
Al Itihad u nedelju pred ponoć objavio neočekivan transfer
Nekadašnji fudbaler Liverpula i Pari Sen Žermena Žoržinjo Vajnaldum i ove sezone će igrati u prvenstvu Saudijske Arabije. Potpisao je jednogodišnji ugovor sa Al Itihadom, u koji stiže kao slobodan igrač posle rastanka sa Al Etifakom.
Biće 35-godišnji Holanđanin ogromno pojačanje za klub iz Džede u misiji povratka na tron posle dve godine. Iznenadni transfer Al Itihad je objavio u noći između nedelje i ponedeljka negde oko ponoći uz jednostavnu poruku: “Neočekivane stvari donose neočekivane rezultate”.
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Vajnaldum je u saudijski fudbal stigao pre tri godine iz PSŽ-a, a za Al Etifak je odigrao 101 meč uz učinak od 38 golova i 17 asistencija. Međutim, nije bio ni blizu toga da osvoji neki pehar, što mu je verovatno bio najveći razlog da pređe u Al Itihad.
20.00: (1,17) Al Hilal (7,25) Neom (10,5)
Tokom karijere je Vajnaldum osvojio solidan broj pehara. Najvredniji su svakako oni sa Liverpulom, 2019. je podigao trofej Lige šampiona, a 2020. je osvojio i Klupsko svetsko prvenstvo, UEFA Superkup i Premijer ligu. Uz to ima i po jednu titulu u Holandiji sa PSV-om i Francuskoj sa PSŽ-om, a sa timom iz Ajndhovena i pre toga Fajenordom je po jednom osvojio i Kup Holandije.
Vajnaldum će u Džedi za saigrače imati dvojicu srpskih fudbalera, golmana Predraga Rajkovića i defanzivca Jana Karla Simića. Obojica igraju važnu ulogu u Al Itihadu od početka sezone, a čuvar mreže reprezentacije Srbije je u subotu bio jedan od junaka pobede u derbiju nad aktuelnim šampionom Al Nasrom sa 2:1.
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MOZZART RELAX - PRAVI DOBITNI TIKET IAKO TIP NIJE PROŠAO
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SAUDIJSKA ARABIJA – 6. KOLO
Ponedeljak
17.30: (2,15) Al Halidž (3,35) Al Rijad (3,15)
20.00: (1,17) Al Hilal (7,25) Neom (10,5)
Utorak
17.30: (1,85) Al Etifak (3,50) Al Fajsali (3,90)
17.55: (3,10) Al Hazem (3,30) Al Tavon (2,20)
20.00: (1,43) Al Itihad (4,30) Al Fejha (6,75)
20.00: (1,88) Al Kadisija (3,50) Al Ahli Džeda (3,80)
Sreda
17.55: (3,15) Al Holud (3,35) Al Šabab (2,15)
20.00: (3,50) Al Fateh (3,40) Al Dirija (2,00)
20.00: (1,22) Al Nasr (6,25) Abha (10,0)
***Kvote su podložne promenama