(©Twitter/Al Itihad)
(©Twitter/Al Itihad)

Vajnaldum stigao kod Rajkovića i Simića

Vreme čitanja: 2min | pon. 07.09.26. | 10:36

Al Itihad u nedelju pred ponoć objavio neočekivan transfer

Nekadašnji fudbaler Liverpula i Pari Sen Žermena Žoržinjo Vajnaldum i ove sezone će igrati u prvenstvu Saudijske Arabije. Potpisao je jednogodišnji ugovor sa Al Itihadom, u koji stiže kao slobodan igrač posle rastanka sa Al Etifakom.

Biće 35-godišnji Holanđanin ogromno pojačanje za klub iz Džede u misiji povratka na tron posle dve godine. Iznenadni transfer Al Itihad je objavio u noći između nedelje i ponedeljka negde oko ponoći uz jednostavnu poruku: “Neočekivane stvari donose neočekivane rezultate”.

Izabrane vesti

Vajnaldum je u saudijski fudbal stigao pre tri godine iz PSŽ-a, a za Al Etifak je odigrao 101 meč uz učinak od 38 golova i 17 asistencija. Međutim, nije bio ni blizu toga da osvoji neki pehar, što mu je verovatno bio najveći razlog da pređe u Al Itihad.

20.00: (1,17) Al Hilal (7,25) Neom (10,5)

Tokom karijere je Vajnaldum osvojio solidan broj pehara. Najvredniji su svakako oni sa Liverpulom, 2019. je podigao trofej Lige šampiona, a 2020. je osvojio i Klupsko svetsko prvenstvo, UEFA Superkup i Premijer ligu. Uz to ima i po jednu titulu u Holandiji sa PSV-om i Francuskoj sa PSŽ-om, a sa timom iz Ajndhovena i pre toga Fajenordom je po jednom osvojio i Kup Holandije.

Vajnaldum će u Džedi za saigrače imati dvojicu srpskih fudbalera, golmana Predraga Rajkovića i defanzivca Jana Karla Simića. Obojica igraju važnu ulogu u Al Itihadu od početka sezone, a čuvar mreže reprezentacije Srbije je u subotu bio jedan od junaka pobede u derbiju nad aktuelnim šampionom Al Nasrom sa 2:1.

tagovi

Al ItihadPredrag RajkovićŽoržinjo VajnaldumSaudijska Arabija 1Jan Karlo SimićLetnji prelazni rok 2026
Dodajte Mozzart Sport u vaš Google izbor

Sledeća vest