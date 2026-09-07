Vajnaldum stigao kod Rajkovića i Simića

Vajnaldum je u saudijski fudbal stigao pre tri godine iz PSŽ-a, a za Al Etifak je odigrao 101 meč uz učinak od 38 golova i 17 asistencija. Međutim, nije bio ni blizu toga da osvoji neki pehar, što mu je verovatno bio najveći razlog da pređe u Al Itihad.

20.00: (1,17) Al Hilal (7,25) Neom (10,5)

Tokom karijere je Vajnaldum osvojio solidan broj pehara. Najvredniji su svakako oni sa Liverpulom, 2019. je podigao trofej Lige šampiona, a 2020. je osvojio i Klupsko svetsko prvenstvo, UEFA Superkup i Premijer ligu. Uz to ima i po jednu titulu u Holandiji sa PSV-om i Francuskoj sa PSŽ-om, a sa timom iz Ajndhovena i pre toga Fajenordom je po jednom osvojio i Kup Holandije.