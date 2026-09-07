Zemun ide stopama Jedinstva – osam kola, jedan bod

Situacija sa Zemunom u velikoj meri podseća na put koji je prošlo Jedinstvo s Uba pre dve sezone. Tada su Ubljani debitovali u Mozzart Bet Superligi i loše se proveli. Posle osam odigranih kola imali su jedan bod, isto kao sada zeleno-plavi. Taj jedan remi Jedinstvo je izborilo u petom kolu protiv Tekstilca (1:1). Sve do desete runde Ubljani su imali bod, a onda su upisali prvu pobedu, protiv Spartaka. Tada je situacija još obećavala, jer je IMT imao samo četiri boda više, Napredak pet...

Podsećanja radi, Jedinstvo nije uspelo da se izvuče. Štaviše, već na polusezoni je bilo svima jasno da je ispalo iz lige. Dok prošle sezone Napretku ni 12 bodova posle 20 kola nije bilo dovoljno za spas, glatko je završio u nižem rangu.

A, Zemun je danas u težoj situaciji nego što je bilo Jedinstvo pre dve godine, jer već sada njegov zaostatak za mestom u bezbednoj zoni je sedam bodova. Nije bezizlazno, nije gotovo, ali će biti pakleno teško timu iz Gornje Varoši da se čupa posle ovakve rezultatske agonije.

Do prve prvenstvene pauze, kada bi u klubu morali da naprave neki presek stanja, Zemunci igraju sa Radnikom kao domaćini i u Novom Pazaru kao gosti.