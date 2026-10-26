Zaboraviti penale i košmar, Flamengo mora dalje jer se Palmeiras ne šali
Vreme čitanja: 4min | pon. 26.10.26. | 21:30
Tim Leonarda Žardima na Marakani pokušaće da se pobedom nad Atletiko Mineirom vrati na čelo tabele u prvenstvu Brazila
Bez kontinentalne krune, posle emotivne večeri u polufinalu Kopa Libertadores i poraza na penale od Estudijantesa, Flamengo se ponovo vraća na Marakanu, sa novim izazovom ispred sebe, nastavkom trke za titulu u prvenstvu Brazila.
Jedan od glavnih ciljeva sezone, odbrana trofeja u Kopa Libertadores, morao je da bude precrtan, ali tim Leonarda Žardima nema mnogo vremena za analizu, jer je pod velikim pritiskom novih obaveza.
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Ove noći ugostiće ekipu Atletiko Mineira, tradicionalno nezgodnog protivnika, koji je uoči meča 32. kola na šestom mestu sa 50 bodova. Ali za Žardima i njegov tim pritisak raste, jer u slučaju neuspeha, ostaće na drugoj poziciji iza rivala, ekipe Palmeirasa.
Pobeda nad Atletiko Mineirom značiće povratak na vrh. Palmeiras se ne šali, on je u subotu osvojio nova tri boda i to protiv Bragantina (2:0), čime je preskočio Flamengo i ima prednost od dva boda, a do kraja je ostalo još samo šest kola.
23.55: (1,27) Flamengo (6,25) Atletiko Mineiro (9,50)
Ipak, košmarno veče u Kopa Libertadores i penal seriju u kojoj se proslavio golman Estudijantesa, 40-godišnji Fernando Muslera, neće biti tako lako potisnuti u zaborav. I uz sve to, nad sudbinom Leonarda Žardima nadvio se novi oblak neizvesnosti. Pojedini brazilski mediji prenose da bi Žardim mogao da napusti kormilo ekipe čak i u slučaju da dobije šampionsku trku sa Palmeirasom. Isto bi moglo da važi i za sportskog direktora Žozea Botoa.
Detalji rešavaju mnoge stvari u svetu fudbala, a Žardimu je, barem u Kopa Libertadores, presudilo to što njegovi igrači nisu dobro izvodili penale. Ko zna, možda bi u trci sa Palmeirasom i takav faktor poput promašenog penala u derbiju, mogao da presudi gde će trofej, posebno ako se zna da im predstoji odlučujući okršaj u finišu Brazilairaa. Ipak, Žardim je siguran u jednu stvar.
"Tokom nedelje trenirali smo dva puta i na kraju rada smo deo posvetili izvođenju penala. Mnogi od njih su u seriji od po tri udarca imali stopostotan učinak. Lako je meni da uperim prst, ali odgovornost je uvek na treneru. Igrači su dali sve što su mogli, i tokom meča i penal serije. Ipak, ja kao trener Flamenga ne mogu da neke od njih koji imaju sto i više mečeva u nogama, kako se izvode penali. Sigurno su bolji u tome od mene. Neću im reći, 'šutiraj u stranu, u sredinu ili nisko'. Svaki igrač mora da preuzme odgovornost, bilo da je naš ili protivnički", smatra Žardim.
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Što se tiče meča sa Atletikom, očekuje se da izvrši određene promene u timu, pre svega na mestu bekova i u napadu. Giljermo Varela i Ajrton Lukas bi mogli da nađu mesto kraj aut linije, dok za poziciju u napadu konkurišu Gonzalo Plata i Bruno Enrike. Đorđijan de Araskaeta, koji se oporavio od povrede ručnog zgloba, mogao bi da bude na klupi.
Ako se gleda forma, Flamengo je neporažen od avgusta i ima osam pobeda i četiri remija. Proletos je kao gost krajem aprila bio ubedljiv na gostovanju Atletiku, slavio je sa 4:0, dok je meč pre toga, krajem novembra 2025. na Marakani završen bez pobednika (1:1).
Atletiko Mineiro je u poslednje četiri utakmice u svim takmičenjima upisao tri pobede i poraz od Montevideo Sitija, ali taj poraz od pre pet dana od 2:0 nije bio dovoljan da ga spreči da se plasira u finale Kopa Sudamerikana, u kojem će se 21. novembra sastati sa Bokom Juniors. Brazilski tim je prvi meč polufinala kod kuće dobio protiv Urugvajaca sa 3:0.
BRAZIL, 32. KOLO
Subota
Kruzeiro - Remo 1:0 (1:0)
/Bruno 45+4/
Vitorija - Atletiko Paranense 1:1 (1:1)
/Kajzer 29 - Žamerson 23ag/
Mirasol - Sao Paulo 1:1 (1:1)
/Rafael 7ag - Pedro Lima 39/
Internasional - Botafogo 3:0 (2:0)
/Baija 32, Žuninjo 42, Barnabei 66/
Vasko da Gama - Korintijans 3:2 (1:0)
/Rodrigez 35, Hinestroza 88, 90 - Enrike 50, Bidu 57/
Palmeiras - Bragantino 2:0 (1:0)
/Sosa 32ag, Maurisoo 45+11/
Nedelja
Šapokoense - Fluminense 2:1 (1:1)
/Bolasi 9, Augusto 56 - Guga 30/
Santos - Baija 1:1 (0:1)
/Peres 90+3 - Žuba 39/
Ponedeljak
23.30: (2,20) Koritiba (3,40) Gremio (3,30)
23.55: (1,27) Flamengo (6,25) Atletiko Mineiro (9,50)
*** kvote su podložne promenama