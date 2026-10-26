Zaboraviti penale i košmar, Flamengo mora dalje jer se Palmeiras ne šali

Ove noći ugostiće ekipu Atletiko Mineira, tradicionalno nezgodnog protivnika, koji je uoči meča 32. kola na šestom mestu sa 50 bodova. Ali za Žardima i njegov tim pritisak raste, jer u slučaju neuspeha, ostaće na drugoj poziciji iza rivala, ekipe Palmeirasa.

Pobeda nad Atletiko Mineirom značiće povratak na vrh. Palmeiras se ne šali, on je u subotu osvojio nova tri boda i to protiv Bragantina (2:0), čime je preskočio Flamengo i ima prednost od dva boda, a do kraja je ostalo još samo šest kola.

23.55: (1,27) Flamengo (6,25) Atletiko Mineiro (9,50)

Ipak, košmarno veče u Kopa Libertadores i penal seriju u kojoj se proslavio golman Estudijantesa, 40-godišnji Fernando Muslera, neće biti tako lako potisnuti u zaborav. I uz sve to, nad sudbinom Leonarda Žardima nadvio se novi oblak neizvesnosti. Pojedini brazilski mediji prenose da bi Žardim mogao da napusti kormilo ekipe čak i u slučaju da dobije šampionsku trku sa Palmeirasom. Isto bi moglo da važi i za sportskog direktora Žozea Botoa.

Detalji rešavaju mnoge stvari u svetu fudbala, a Žardimu je, barem u Kopa Libertadores, presudilo to što njegovi igrači nisu dobro izvodili penale. Ko zna, možda bi u trci sa Palmeirasom i takav faktor poput promašenog penala u derbiju, mogao da presudi gde će trofej, posebno ako se zna da im predstoji odlučujući okršaj u finišu Brazilairaa. Ipak, Žardim je siguran u jednu stvar.

"Tokom nedelje trenirali smo dva puta i na kraju rada smo deo posvetili izvođenju penala. Mnogi od njih su u seriji od po tri udarca imali stopostotan učinak. Lako je meni da uperim prst, ali odgovornost je uvek na treneru. Igrači su dali sve što su mogli, i tokom meča i penal serije. Ipak, ja kao trener Flamenga ne mogu da neke od njih koji imaju sto i više mečeva u nogama, kako se izvode penali. Sigurno su bolji u tome od mene. Neću im reći, 'šutiraj u stranu, u sredinu ili nisko'. Svaki igrač mora da preuzme odgovornost, bilo da je naš ili protivnički", smatra Žardim.

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Što se tiče meča sa Atletikom, očekuje se da izvrši određene promene u timu, pre svega na mestu bekova i u napadu. Giljermo Varela i Ajrton Lukas bi mogli da nađu mesto kraj aut linije, dok za poziciju u napadu konkurišu Gonzalo Plata i Bruno Enrike. Đorđijan de Araskaeta, koji se oporavio od povrede ručnog zgloba, mogao bi da bude na klupi.

Ako se gleda forma, Flamengo je neporažen od avgusta i ima osam pobeda i četiri remija. Proletos je kao gost krajem aprila bio ubedljiv na gostovanju Atletiku, slavio je sa 4:0, dok je meč pre toga, krajem novembra 2025. na Marakani završen bez pobednika (1:1).

Atletiko Mineiro je u poslednje četiri utakmice u svim takmičenjima upisao tri pobede i poraz od Montevideo Sitija, ali taj poraz od pre pet dana od 2:0 nije bio dovoljan da ga spreči da se plasira u finale Kopa Sudamerikana, u kojem će se 21. novembra sastati sa Bokom Juniors. Brazilski tim je prvi meč polufinala kod kuće dobio protiv Urugvajaca sa 3:0.

BRAZIL, 32. KOLO

Subota

Kruzeiro - Remo 1:0 (1:0)

/Bruno 45+4/

Vitorija - Atletiko Paranense 1:1 (1:1)

/Kajzer 29 - Žamerson 23ag/

Mirasol - Sao Paulo 1:1 (1:1)

/Rafael 7ag - Pedro Lima 39/

Internasional - Botafogo 3:0 (2:0)

/Baija 32, Žuninjo 42, Barnabei 66/

Vasko da Gama - Korintijans 3:2 (1:0)

/Rodrigez 35, Hinestroza 88, 90 - Enrike 50, Bidu 57/

Palmeiras - Bragantino 2:0 (1:0)

/Sosa 32ag, Maurisoo 45+11/

Nedelja

Šapokoense - Fluminense 2:1 (1:1)

/Bolasi 9, Augusto 56 - Guga 30/

Santos - Baija 1:1 (0:1)

/Peres 90+3 - Žuba 39/

Ponedeljak

23.30: (2,20) Koritiba (3,40) Gremio (3,30)

23.55: (1,27) Flamengo (6,25) Atletiko Mineiro (9,50)

*** kvote su podložne promenama