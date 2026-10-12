Zakazano: Partizan u Nišu i Železničar na Čika Dači 28. oktobra

Meč Radnički Kragujevac – Železničar je trebalo da se igra u 2. kolu prvenstva, ali su Pančevci iskoristili mogućnost da ga odlože zbog obaveza na evropskoj sceni. Ništa se u međuvremenu nije promenilo što se tiče pogleda na tribine, Radnički i dalje mora da igra pred praznim tribinama zbog kazne za incidente u poslednjem kolu prošlog prvenstva.

Na današnji dan Železničar i Radnički su bodovno izjednačeni, tako da će ovaj meč biti pravi derbi, mada je pitanje kako će izgledati tabela dok dođemo do 28. oktobra.

Duel niškog Radničkog i Partizana je trebalo da se igra u 4. kolu šampionata, ali je na zahtev crno-belih odložen, jer su i oni vodili bitke na međunarodnoj sceni. Danas je direktor takmičenja Aleksandar Pivić utanačio sa oba kluba da i oni 28. oktobra istrče na teren i najzad odigravanje ovog zaostalog meča zaokruže tabelu, da svi imaju isti broj odigranih utakmica.