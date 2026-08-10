Zaposlili se Tadić i Kostić, poslodavce čekaju Vlahović, Gudelj, Grujić, Ristić, Radonjić…

Jedini aktuelni srpski reprezentativac koji je našao klub do sada je Filip Kostić. Nakon isteka saradnje sa Juventusom, bio je u sferi interesovanja evropskih klubova poput Fiorentine, Selte i AEK-a iz Atine, ali se odlučio za PSV Ajndhoven i parafirao dvogodišnju saradnju sa šampionom Holandije.

U Holandiju se vratio i bivši reprezentativac Dušan Tadić. Nakon raskida saradnje sa Al Vahdom iz UAE, imao je ponude Šalkea, šuškalo se o povratku u Ajaks, pregovarao je o unosnom ugovoru u Al Nasru, ali mimo svih očekivanja je potpisao za NEC iz Najmehena. Iznenađenje je manje ako se zna da je na klupi holandskog tima Dik Shruder, sa čijim bratom Alfredom je Tadić imao sjajnu saradnju u Ajaksu kada je ovaj asistirao Eriku ten Hagu.

Svakako najzvučnije ime bez kluba je Dušan Vlahović. U Juventusu je prošle sezone bio jedan od najplaćenijih igrača evropskog fudbala, ali nije pristao na duplo manji ugovor za ostanak u Torinu. Promena sportskog direktora u Torinu je stavila tačku na obnovu saradnje iako mu se trener Spaleti nadao. Stidljivo su se pominjali Barselona i Atletiko koji su čekali rasplet nekih drugih transfer operacija, Alegri ga je želeo u Napoliju, ali je za De Laurentisa to preskupa priča, da bi na kraju Bešiktaš ostao kao najkonkretnija i najrealnija varijanta. Nakon bombastičnih transfera Galatasaraja, Fenerbahčea i Trabzona, istanbulski Orlovi su morali da odgovore nekim zvučnim pojačanjem i novi trener Italijano je insistirao da to bude Vlahović, sa kojim je imao dobru saradnju u Firenci. Ponuda od 50.000.000 (bonus za potpis i plata) za četiri godine je spremna i sve je na Vlahoviću...

Nemanja Gudelj je takođe prilika koju bi mnogi da iskoriste ovog leta. Istekao mu je bogat ugovor u Sevilji (oko 3.000.000 evra), te pare će teško negde drugo da dobije, ali mu status slobodnog igrača popravlja poziciju u pregovorima. Antverpen ga želi ali ne može da priušti njegova primanja, kao ni drugoligaš Kadiz koji mu nudi opstanak pod suncem Andaluzije. Udineze je u poslednje vreme iskazao ozbiljno interesovanje za srpskog univerzalca, a šuška se i o Bolonji.

Među povremenim srpskim reprezentativcima koji traže klub je i Marko Grujić. Letos je takođe bio slobodan i potpisao na godinu dana za AEK, imao simboličnu ulogu u osvajanju titule i ovog leta su se rastali. Za sada nema pouzdanih informacija o budućnosti Grujićeve karijere.

Slična situacija je i sa Mihailom Ristićem. Nakon tri godine mu je istekao ugovor u Selti i slobodan je u izboru nove sredine. Nema nikakvih informacija da li je u pregovorima sa nekim drugim klubom.

Inače, u senku zaborava je pao i nestašni Zvezdin dečko Nemanja Radonjić. Još nakon zimske pauze u prošloj sezoni je izgubio mesto prvotimca na Marakani, a kraj sezone je značio i definitivan rastanak. Bilo je špekulacija da se Vojvodina interesuje za njega, a nedavno je sa Dalekog istoka stigao i glas da ga želi indonežanska Persija iz Džakarte, koja je ranije dovela Radovana Pankova. Od tada nema nikakvih vesti o Radonjićevoj karijeri…

To su aktuelni ili povremeni reprezentativci koji i dalje traže klub. Ali, tu je još nekoliko imena koja nemaju reprezentativni status ali su poznata u srpskom fudbalu.

Prvi među njima je Saša Zdjelar. Od odlaska iz Partizana se slabo čuje za njega. Među slobodnim agentima je i Lazar Marković koji je prošlu sezonu proveo na Kipru. Na novi klub čeka i Erhan Mašović nakon šest godina igranja za Bohum. Trenirao je u Novom Pazaru, pominjao se kao želja Sarajeva… Poslodavca nema ni bivši reprezentativac Filip Mladenović kojem je istekla saradnja u Panatinaiokosu. Ponudama se nadaju i veterani koji su igrali u Španiji: Darko Brašanac i Aleksandar Sedlar.

Iako su mu tek 22 godine, klub nema ni Nikola Jojić koji je pre tri godine kao talentovan tinejdžer prešao iz lučanske Mladosti u Stouk i od tada se mučio po pozajmicama, da bi od ovog leta definitivno završio sa Potersima. Slična sudbina je zadesila i nekadašnje Partizanovo čudo od deteta Filip Stevanović kojem je istekao ugovor sa Siti grupom. Slobodan je i još jedan nekadašnji talenat srpskog fudbala Danilo Pantić.

Od poznatih superligaških lica, na nove klubove čekaju i Aranđel Stojković, Aleksandar Lutovac, Miladin Stevanović, Luka Adžić…