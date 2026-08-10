Janakopulos otkriva: Poslao sam Denveru ponudu za Jokića! Sanjao sam i Teodosića  

Na pitanje novinarskog tandema kojeg bi igrača voleo da vidi u dresu Panatinaikosa, temperamentni vlasnik nije krio da je to Nikola Jokić, niti je to neka tajna s obzirom da je od ranije poznato da i koliko želi najboljeg košarkaša na svetu.

”Pokušao sam da ga dovedem ovog leta. Mislite da nisam bio ozbiljan? Pitajte Miška Ražnatovića. Ljudi će reći da se šalim, ali poslao sam veoma ozbiljnu ponudu i Denveru i njemu lično”, rekao je Janakopulos za podkast “Euro Insiders”, pa otkrio:

”Odbili su me. Znam da ima ugovor na još godinu dana. Trebalo im je bukvalno sekund da me odbiju, ali sačekaćemo sledeće leto“.

I, Janakopulos se ne šali, on stvarno planira to da uradi.

”Dovešću ga sledeće godine. On je moj san. Razmišljao sam o tome baš. Imamo Lesora, imamo Jabuselea, imamo Fala... Gde bih ga stavio. On je najbolji igrač na svetu. Ako ne dovedem Jokića, neću uraditi ništa”, pita se vlasnik Zelenih.

Ako Janakopulos zaista uspe da dovede Nikolu Jokića u Panatinaikos, bio bi to najveći transfer u istoriji evropske košarke. Ali, iz ove pozicije to zvuči potpuno nerealno. Nije ni racionalno očekivati tako nešto, s obzirom da Jokić narednog leta treba da potpiše novi ugovor sa Nagetsima u vrednosti od 360.000.000 dolara!

Takođe, Janakopulos je otkrio da je svojevremeno želeo i sanjao da dovede još jednog Srbina – Miloša Teodosića.

”Nažalost, igrač kojeg bih voleo da sam do sada uspeo da dovedem više nije aktivan, već je postao generalni menadžer. To je Miloš Teodosić. Mislim da je, posle Šarasa (Šarunasa Jasikevičijusa), bio najinteligentniji čovek na terenu, a posle Dimitrisa Dijamantidisa i najsvestraniji igrač na terenu. Njih trojica su klasa za sebe”.

Prvi čovek atinskog giganta uveren je da Željko Obradović ima najbolji tim u istoriji evropske košarke.

”Barem na papiru, a i iz moje perspektive, imamo tim koji izgleda kao najbolji sastav koji je ikada napravljen. Po mom mišljenju, jedino bi Geršonov Makabi iz Tel Aviva mogao da se suprotstavi našem sadašnjem timu. Ne postavljam nikakva očekivanja, samo kažem da ovaj sastav može da napravi nešto zbog čega će navijači potpuno poludeti”.

Jasno je, međutim, da je za uspeh u Evroligi potrebno i malo sreće.

”Potrebna vam je sreća. Mnogo sreće, posebno u ovakvom formatu Fajnal fora. Mislim da bi odluka trebalo da se donosi u seriji do četiri pobede, ali kao navijač bih voleo da vidim i neko iznenađenje”.