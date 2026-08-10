TRANSFERI UŽIVO (ponedeljak, 10. avgust)

pon. 10.08.26. | 16:00

Pratite sa nama iz minuta u minut sva dešavanja sa fudbalske pijace...

***
NAJVAŽNIJE VESTI DANA

- Rendžers zainteresovan za Kostu Nedeljkovića. Opširnije OVDE.
- Atletiko ponudio 35.000.000 za Fernandez Parda. Opširnije OVDE.
- Roma poslala Portu tri ponude za Rodriga Moru. Opširnije OVDE.
- Fenerbahče bi da trampi Ognjena Mimovića. Opširnije OVDE.
- Vest Hem zainteresovan za Džejmija Vardija i Troja Perota. Opširnije OVDE.

***

tagovi

Transferi uživoLetnji prelazni rok 2026
Dodajte Mozzart Sport u vaš Google izbor

Sledeća vest