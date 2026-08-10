Zvanično: Štutgart doveo špica od 25.000.000, Miloševićeva sudbina neizvesna
Vreme čitanja: 2min | pon. 10.08.26. | 16:34
Dženan Pejčinović potpisao petogodišnji ugovor i dobio platu od 2.500.000 evra godišnje na bruto nivou
Kako je izgledalo ovo leto i kako je igrao tokom priprema, činilo se da će Sebastijan Henes imati više poverenja u Jovana Miloševića. Iz sadašnje perspektive čini se da će srpskom napadaču biti pakleno teško da dođe do takmičarskih minuta u dresu Štutgarta jer će konkurencija biti ogromna.
Švabe su danas ozvaničile transfer još jednog špica - Dženan Pejčinović stigao je iz Volfzburga za 25.000.000 evra, a momak rođen u Minhenu je na MHP Areni potpisao petogodišnji ugovor po kojem će zarađivati 2.500.000 evra godišnje na bruto nivou.
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Napadač koji ima mogućnost nastupa za Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru ili Nemačku važi za jednog od perspektivnijih napadača u svom godištu i jako je cenjen u bundesligaškim krugovima, o čemu najbolje i govori to da je Štutgart za njegov transfer izdvoji 25.000.000 evra, iako Volfzburg igra Cvajtu.
Šta to znači za Jovana Miloševića? Dok Sebastijan Henes tovari ofanzivce na "IĆ", pošto je tu i Ermedin Demirović, svima je jasno da je prvi izbor za špic Deniz Undav. Pritom, Demirović je pre samo nekoliko dana potvrdio svoju privrženost Štutgartu i da ne namerava da ide ovog leta. Sa četiri špica na raspolaganju, otvara se pitanje da li je narealnije da Miloševiću sledi nova selidba na pozajmicu?
"Dženan ima sve što je potrebno da momentalno bude vredna opcija u napadu, a kao mlad igrač, još ima veliki potencijal za razvoj", rekao je sportski direktor Štutgarta Fabijan Folgemut i nagovestio da će mladi napadač imati značajnu minutažu u sezoni koja dolazi. To bi Miloševića verovatno onda stavilo na četvrto mesto u napadačkoj hijerarhiji.
Srpski napadač se raspucao tokom priprema i ostavio je dobar utisak na terenu, ali dolazak vršnjaka koji ima ozbiljno iskustvo u Bundesligi i prošle sezone je na 34 utakmice postigao 12 golova dosta otežava dalju poziciju. Već je i bilo spekulacija da bi Jovanović mogao da ode sa juga Nemačke, pominjao se Olimpijakos koji je on, navodno, odbio.
Milošević je u Štutgartu od 2023. godine, kada je stigao iz Vojvodine, a od tada je bio na pozajmicama u Sent Galenu, Partizanu i Verderu, gde je proveo drugi deo prošle sezone.