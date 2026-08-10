Zvanično: Štutgart doveo špica od 25.000.000, Miloševićeva sudbina neizvesna

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Napadač koji ima mogućnost nastupa za Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru ili Nemačku važi za jednog od perspektivnijih napadača u svom godištu i jako je cenjen u bundesligaškim krugovima, o čemu najbolje i govori to da je Štutgart za njegov transfer izdvoji 25.000.000 evra, iako Volfzburg igra Cvajtu.

Šta to znači za Jovana Miloševića? Dok Sebastijan Henes tovari ofanzivce na "IĆ", pošto je tu i Ermedin Demirović, svima je jasno da je prvi izbor za špic Deniz Undav. Pritom, Demirović je pre samo nekoliko dana potvrdio svoju privrženost Štutgartu i da ne namerava da ide ovog leta. Sa četiri špica na raspolaganju, otvara se pitanje da li je narealnije da Miloševiću sledi nova selidba na pozajmicu?

"Dženan ima sve što je potrebno da momentalno bude vredna opcija u napadu, a kao mlad igrač, još ima veliki potencijal za razvoj", rekao je sportski direktor Štutgarta Fabijan Folgemut i nagovestio da će mladi napadač imati značajnu minutažu u sezoni koja dolazi. To bi Miloševića verovatno onda stavilo na četvrto mesto u napadačkoj hijerarhiji.