Čempionšip zove Džejmija Vardija

Vest Hem je tokom dana takođe ponudio AZ Alkmaru 17.500.000 evra za Irca Troja Perota, ali su čelnici holandskog kluba odbili nalet i poručili da to nije dovoljno novca.

Vardi je daleko jeftinija opcija, opcija za koju nije neophodno plaćati obeštećenje i koja dobro zna kako je to predvoditi tim na putu od Čempionšipa do Premijer lige. Činio je to sa Lesterom u sezonama 2013/4 (16 golova i 10 asistencija) i 2023/24 (18 golova i dve asistencije).

Legenda engleskog fudbala je prošlog leta napustila Lester za koji je odigrala 500 utakmica uz učinak od 200 golova i 71 asistencije. Njegov dolazak u Kremoneze izazvao je ogromnu euforiju na Apeninima, ali Englez sa sedam pogodaka i tri asistencije na 29 nastupa (uglavnom kao rezervista), nije uspeo da spase svoj tim i ostavi ga u Seriji A.