Čempionšip zove Džejmija Vardija
Vreme čitanja: 2min | pon. 10.08.26. | 16:20
Vest Hem razmišlja o legendi koja je dva puta uvodila Lester u Premijer ligu
Ima još fudbala, još golgeterskog kremena u tim, "starim", ludicnim, nogama. Džejmi Vardi je letos okončao svoju jednogodišnju avanturu u Kremoni i postao slobodan agent. Nije dao nagoveštaj gde će se nastaviti čudesno fudbalsko putešestvije, ali bi to mogao da bude Čempionšip. Engleski mediji pišu engleski veteran uživa veliko interesovanje mnogobrojnih klubova, ali Vest Hem je ime koje se trenutno izdvojilo.
Čekićari motre na 39-godišnjaka jer planiraju da u završne tri sedmice prelaznog roka angažuju napadača bez obzira na činjenicu da imaju Tatija Kasteljanosa, Pabla i Džeroda Bouvena koji po vokaciji jeste krilo, ali je i pored toga mnogo puta isporučivao golove sa pozicije špica.
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Vest Hem je tokom dana takođe ponudio AZ Alkmaru 17.500.000 evra za Irca Troja Perota, ali su čelnici holandskog kluba odbili nalet i poručili da to nije dovoljno novca.
Vardi je daleko jeftinija opcija, opcija za koju nije neophodno plaćati obeštećenje i koja dobro zna kako je to predvoditi tim na putu od Čempionšipa do Premijer lige. Činio je to sa Lesterom u sezonama 2013/4 (16 golova i 10 asistencija) i 2023/24 (18 golova i dve asistencije).
Legenda engleskog fudbala je prošlog leta napustila Lester za koji je odigrala 500 utakmica uz učinak od 200 golova i 71 asistencije. Njegov dolazak u Kremoneze izazvao je ogromnu euforiju na Apeninima, ali Englez sa sedam pogodaka i tri asistencije na 29 nastupa (uglavnom kao rezervista), nije uspeo da spase svoj tim i ostavi ga u Seriji A.