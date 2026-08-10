Kako Demar Derozan može da završi kod Jokića u Denveru
Vreme čitanja: 2min | pon. 10.08.26. | 17:23
Jedan od najboljih šutera sa poludistance zasad traži uslove koje Nagetsi ne mogu da mu ponude
Posle najava da bi mogla da se dogodi ogromna promena u rosteru, Denverovo leto bilo je prilično mirno. I ne samo mirno, već su dosadašnje promene bile prilično kozmetičke prirode i najveća prašina digla se kada je Oklahoma naterala čelnike Nagetsa da ozbiljno plate Spensera Džonsa i uđu duboko u drugi nivo poreza na luksuz.
Ipak, američki mediji pišu da šampion iz 2023. godine aktivno razmišlja o Demaru Derozanu. O interesovanju za iskusnog krilnog košarkaša pisalo se još od otvaranja transfer pijace u NBA ligi, a u klubu ga razmatraju kao rezervnu opciju. Međutim, postoji velika prepreka na putu realizacije ovog potpisa.
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Kako se navodi, Denver je u ovom trenutku spreman Derozanu da ponudi samo veteranski minimum koji bi za njega iznosio oko četiri miliona dolara. Doskorašnji igrač Sakramenta, pak, traži više novca, odnosno da bude bar delimično ili potpuno u “mid-level exception”, što znači da bi dobio veću platu. S obzirom da su u drugoj zoni poreza na luksuz, Nagetsi uopšte ne mogu da koriste “MLE” kao varijantu za potpisivanje slobodnih igrača.
Za Derozana postoji interesovanje još nekoliko NBA franšiza, među kojima je i Majami. Recimo, Hit ima još osam do deset miliona dolara slobodnog prostora za potpisivanje igrača na “MLE” ugovor. Klivlend i Minesota imaju prostora da ga potpišu pod tim uslovima takođe.
Iz tog razloga Derozan nije spreman da prihvati minimalnu platu, dok će Denver jako teško izaći iz druge zone poreza na luksuz jer klub ne radi ništa po tom pitanju. Jedan od načina da Derozan izabere Nagetse pre nekog drugog tima je želja da pojuri prsten. No, ako ga budu zvali Majami, Klivlend ili Minesota, kao što se piše, onda su šanse franšize iz Kolorada gotovo nepostojeće u ovom trenutku.
Nekadašnji deveti pik Toronta je prošle sezone imao učinak od 18,4 poena, 4,1 asistencije, 2,9 skokova i jedne ukradene lopte na 77 nastupa za Kingse.
Denver je ovog leta doveo najboljeg defanzivca Evrolige Alfu Dijaloa, dok su na nove ugovore potpisani Tajs Džons i Spenser Džons. Doveden je i Loni Voker, ali kako je naknadno obelodanjeno, dobio je poziv na probu i ako zadovolji ostaće u timu.