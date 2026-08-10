Kako Demar Derozan može da završi kod Jokića u Denveru

Posle najava da bi mogla da se dogodi ogromna promena u rosteru, Denverovo leto bilo je prilično mirno. I ne samo mirno, već su dosadašnje promene bile prilično kozmetičke prirode i najveća prašina digla se kada je Oklahoma naterala čelnike Nagetsa da ozbiljno plate Spensera Džonsa i uđu duboko u drugi nivo poreza na luksuz.

Ipak, američki mediji pišu da šampion iz 2023. godine aktivno razmišlja o Demaru Derozanu. O interesovanju za iskusnog krilnog košarkaša pisalo se još od otvaranja transfer pijace u NBA ligi, a u klubu ga razmatraju kao rezervnu opciju. Međutim, postoji velika prepreka na putu realizacije ovog potpisa.