Spanulis kaže da me dovodi na poziciju Džejsija Kerola; Majk Džejms se pojavi pred meč i svi srećni

Jedna od najbizarnijih epizoda dogodila se upravo pred putovanje na utakmicu plej-ofa Evrolige. Sve je, prema Nedovićevim rečima, počelo zbog rasporeda sedenja u avionu. Navodno, Majk Džejms nije poleteo sa ekipom zato što je neko seo na njegovo mesto? “Hteo sam da vam pričam priče bez imena, ali vi znate sva imena. Tako da ne ulazim u sve detalje, ali nismo bili kompletni na tom putovanju. Nismo poleteli kompletni. Sutradan na doručku smo već bili kompletni i sve je delovalo super, normalno. Imamo avion od 30 mesta. Plej-of Evrolige je, idu novinari iz Monaka, neki prijatelji kluba, GM i još nekoliko ljudi. Kada idemo sami, ima dovoljno mesta za sve. Ja sam uvek u poslednjem redu, od početka sam tamo. Ispred mene ide Majk, pa Alfa, Eli i tako dalje. Kako su se svi natrpali napred, pozadi se popunilo. Mi hoćemo da imamo po dva mesta, ali sada ima manje slobodnih redova” , priseća se Nedović i dodaje: ”Ja sam ušao prvi i seo na svoje mesto. Ispred mene bi trebalo da bude Majk, međutim, Alfa je seo tu, jer je Eli seo na Alfino mesto. Majk ulazi, gleda i kaže: ‘Šta je ovo, o čemu se radi?’ Mi ne znamo ni kako da rešimo, kažemo: ‘Daj nam dva-tri minuta da pomerimo ove napred, podkastere, prijatelje kluba, neka sednu zajedno, pa ćemo sve da ispomeramo.’ U suštini, Alfa samo treba da ode napred, a Eli ispred njega”.

Ipak, kobna je bila serija protiv Olimpijakosa u plej-ofu. “A Olimpijakos... Oni su se povampirili, majke mi. Da smo igrali 17 serija protiv njih, mislim da ne bismo dobili nijednu utakmicu. Tako su igrali. Kao da su pik forme dostigli tačno u trenutku kada su igrali protiv nas. A još vam ja sad pričam šta se dešavalo u avionu pred polazak... Dobro je da smo se pojavili na utakmici. Da smo došli na utakmicu, to je već bio uspeh”.

Da li misliš da si mogao više da pružiš Monaku da si imao ulogu drugog plejmejkera? “Mogu ja da odigram plejmejkera, ali mi više odgovara da igram dvojku. Kod Bilija Spanulisa, bilo je 13-14 minuta, kad mi je baš dan pusti me 15, 16, 17. To mi je rekao i kada sam potpisivao. Rekao mi je: ‘Ja te dovodim na poziciju Džejsija Kerola, bukvalno. Da uđeš, da šutneš sve što možeš da šutneš, da budeš agresivan i da uneseš neku energiju, neku promenu ritma.’ Jer, je**ga, imaš Majka, imaš Elija, imaš Strazela, imaš Alfu, koji svake godine uzima sve više odgovornosti u napadu. Odbrambeno je uvek bio najbolji, ali sve više odgovornosti uzima i u napadu. Imaš Miru, imaš Tajsa na petici. Tako da sam žrtvovao dosta toga da bih otišao u tu ekipu, jer sam mislio da imamo lepu šansu da osvojimo. Mislim da je ekipa stvarno imala kvalitet za to, ali su nas sve te situacije van terena malo poremetile i na kraju u Evroligi nije bilo kako smo svi zamislili i kako je možda trebalo da bude” .

I onda... ”Ulazimo u kanal. Morao bih bukvalno da imam napisano šta se sve dešavalo, jer ne mogu sada svih detalja da se prisetim, ali bilo je veoma turbulentno. Mnogo situacija za koje sam mislio da ne mogu da se dese u profesionalnom klubu. A sa druge strane, prvi si u francuskoj ligi, osvojio si Superkup, u februaru osvojiš Kup Francuske, pa to malo zamaskira sve. U Evroligi si i dalje tu negde, plej-of, plej-in. Tako da je bilo jako turbulentno, zanimljivo za knjigu, bukvalno za knjigu. I na kraju četiri trofeja, istorijska sezona za klub. Niko nikad u Francuskoj nije osvojio četiri trofeja. Okej, nije se Superkup uvek igrao, ali na papiru četiri trofeja niko nikad nije osvojio i to ostaje zapisano” .

Međutim... ”Već kreće priča oko svega toga, a onda kreću i porazi. Sa Zvezdom su krenuli porazi. Idemo u Madrid, ja rekoh: ‘Jebote, izgubili smo od Zvezde, idemo na Real, ovo lako mogu da budu dva zaredom.’ Krećemo u Madrid, ovi lagani, svi kao da se ništa nije desilo, kao da nismo izgubili. A ja ne znam da li sam bio malo opterećeniji od njih ili imam više iskustva i znam koliko lako to može da ode. Imaš dve duple nedelje, odeš na 0-4 i opet padaš dole ka plej-inu ili ispod njega” , priča srpski bek i dodaje: ”U medijima se već uveliko priča da smo u finansijskoj krizi, ali su pobede sve to maskirale. Kad su krenuli porazi, uvukao se neki mali crv sumnje i u svlačionicu. Mi igrači među sobom krećemo da pričamo: ‘Je l’ ćemo da štrajkujemo? Hoćemo da ne igramo utakmicu? Da ne treniramo?’ Iako je to mesec dana kašnjenja, opet ponavljam, to stvarno nije ništa spektakularno” .

No...

“To se nije desilo u narednih 15-20 sekundi i Majk se naljutio. I nismo bili kompletni na tom putovanju. Ali to je možda i najbanalnija stvar koja nam se desila te sezone. Na doručku je već sve bilo super. ‘Gde si, Alfa, brate moj? Šta ima? Jesmo spremni za večeras?’ Jesmo. I dobije nas Olimpijakos trideset razlike, bum”.

Kako saigrači reaguju kada se Majk Džejms pojavi praktično pred samu utakmicu i kaže da je spreman da igra?

“Znaš šta je fora? U mom svetu, kako sam ja odrastao, kako sam naučen i kako sam doživeo sve ove godine karijere, mislio sam da je to recept za propast. Da se neko pojavi tako 20 minuta pred utakmicu... Moraš da uradiš svoje zagrevanje, koncentracija i sve ostalo. Ali njima se to već dešavalo i oni znaju da on to može. On može samo da se upali, pojavi na utakmici, izdominira, pobedimo i sve super, nastavlja se. Ja sam tu jedini bio šokiran. Mirota, mislim, nije bio tu. Ja sam bio u fazonu: ‘Je**te, kako sad ovo?’ Dođe Majk pola sata pred utakmicu, pojavi se na zagrevanju, ovi svi srećni. Strazel srećan, neće morati da igra sam. Okobo isto, neće ceo teret biti na njemu. Bila nam je jako bitna utakmica protiv Olimpijakosa kod kuće i dobili smo ih za pola koša, sa sedam-osam igrača. Tu sam bio u fazonu: ‘Okej, to je to. Možemo da se pojavimo na podbacivanju i da igramo, i imamo šansu da pobedimo.’”

Mnogo ozbiljnija situacija dogodila se kasnije između Majka Džejmsa i Elija Okoba. Nedović kaže da je taj incident iznenadio čitavu ekipu upravo zato što su odnosi među igračima do tada bili veoma dobri.

“To je bilo drugačije. Baš je bilo neočekivano za sve nas, jer ja nisam bio deo ekipe koja se više družila van terena od te ekipe Monaka. Svi smo nekih sličnih godina, ista interesovanja, iste teme za razgovor, igranje karata u avionu, raznih igrica, druženje... Nikad bolje, na maksimumu. Zato nas je sve to uhvatilo nespremne i bili smo iznenađeni Majkovom reakcijom. Ali kažem vam, šta smo mi sve doživljavali tokom sezone... Već se priča o Bilijevom odlasku, kasni plata, ovi pišu: ‘Gasi se klub’, ovi govore: ‘Nemojte da štrajkujete, ako štrajkujete, gasi se klub.’ Toliko pritiska, toliko neočekivanih stvari svaki dan, da se to jednostavno skupljalo, skupljalo i moralo je na neki način da se iskaže. Nažalost, iskazalo se tako. Ali odmah posle utakmice su se smirile strasti, sutradan je Majk zvao Elija i rešili su to. Bilo je malo tenzije i trebalo je neko vreme da se sve opusti, ali oni su na kraju bili super i to je to”.

Jesu li sve te situacije uticale i na odluku Vasilisa Spanulisa da napusti ekipu?

“Sigurno je uticalo. Sigurno je uticala ta situacija. Ali mislim da je on pre svega mislio da ne može da nas povrati. Mi smo tada vezivali poraze, bukvalno poraz za porazom, i on je mislio da ne može da nas povrati i da je izgubio ekipu. Plus, moramo da razumemo, on je tamo drugu godinu bio bez porodice. Živeo je sam sa svojim fizioterapeutom. Ima petoro dece u Atini, žena mu je u Atini. Mislim da mu se sve to malo skupilo i da je zbog toga, da kažemo, digao ruke”.

Monako je imao ogroman broj igrača sposobnih da rešavaju situacije jedan na jedan. Ko je od njih najbolji?

“Brate, najtalentovaniji je Eli. Eli je možda najtalentovaniji bek u ligi. To je stvarno NBA talenat što se tiče individualne tehnike i kreiranja prostora i šuta za sebe. Mislim da to nema niko u Evroligi. Ima taj Harden paket, još leva ruka, slični pokreti. Mislim da svi ti levoruki igrači malo kupe od Hardena te step-bekove. A Eli je i jak. Možda ljudi to ne vide, ali stvarno je snažan. Kad te drmne ramenom, treba ti sekund da dođeš sebi, a dok izađeš na njegov šut, već je kasno. Sa poludistance je automatik. Bukvalno automatik”.

A Metju Strazel? Deluje da je iz sezone u sezonu sve bolji i u igri jedan na jedan.

“Biće top tri plejmejkera u ligi u narednim godinama, verujte mi. Bio sam deset meseci sa njim. Luda glava, dosta emotivan, dosta toga shvata lično, ali kada taj deo sazri, biće jedan od top tri plejmejkera u ligi”.

Kako su igrači reagovali kada ih trener izvadi iz igre?

“Ma svi oni su najjači. Ja mislim da je, ko god da je trener Monaka, to najteži posao na svetu. Non-stop je: ‘Što me vadiš? Jedan šut...’ Vađenje dresa, odvezivanje pertli: ‘Daj led, neću da igram više, daj led.’ Čoveče, nećeš da igraš drugu četvrtinu? Polako, jebote, stani. Ali onda se iskuliraju. Samo treba da istrpiš tih pet-deset sekundi ludila i onda su okej. Jedino se mi nismo bunili. Ja sam se jednom pobunio, ali ajde da kažemo ja, Tarpi, Mirota i Tajs. Tajs je laganica”.

Jedno od pitanja tokom sezone bilo je i kako će se Nikola Mirotić uklopiti u ekipu u kojoj toliko toga zavisi od kreacije bekova, pre svega Džejmsa, Okoba i Strazela.

“Majk je specifična glava. Ali, šutere on dobro nalazi. Ja volim sa Majkom da igram. On mnogo više gleda to nego Eli i Strazel. Bilo koji korner, gde god da si, on te pronađe, stvarno, i gleda kome dodaje. Ljudi misle da Majka ne zanima košarka, a on mnogo prati košarku i zna procente. On uvek kalkulisano radi sve i zna kome treba da doda. Mislim da je otežavajuća okolnost za Nikolu bila to što je on realno ili glavni igrač kojeg puniš loptama, ili imaš sistem gde se igra za četvorku. U Monaku ti je sistem — bekovi kreiraju i to ti je to. Imaš vrhunski kvalitet na tim pozicijama, daš im loptu i oni će nešto da smisle. Od njih sve zavisi. Mislim da je to za ekipu sastavljenu od tih igrača trenutno najbolja opcija. Oni tako najbolje funkcionišu. Ako ih opteretiš sistemima, sa mnogo informacija, mislim da to ne bi funkcionisalo. Daj mu loptu i neka igra”.

Kada se sve sabere, Nedović kaže da ni sam ne zna kako je ekipa sa toliko problema tokom godine uspela da završi sezonu sa četiri pehara.

“Ova četiri trofeja sa Monakom su naučna fantastika. Ne znam kako smo uspeli. Mislim da je to velika stvar. Kada pogledaš tu ekipu, kažeš: ‘Ma ajde, vi morate da osvojite, imate sve alatke i sve igrače da osvojite sve to.’ Ali to što se nama dešavalo van terena i tokom cele sezone... Sve je ukazivalo na propast. A mi smo uzeli četiri trofeja i to je to”, kaže Nedović za podkast “6.75“.

Kompletan intervju Nemanje Nedovića za podkast "6.75" možete pogledati na zvaničnom Youtube kanalu ili klikom OVDE.