Stefan Jović preskače Zvezdu zbog prehlade

Košarkaš iz Niša je prehlađen, muči ga virus, pa u četvrtak popodne nije otputovao sa ekipom u Nikoziju. Još trojica igrača su van protokola za Aris, pa će Vasilis Spanulis na megdan Crvenoj zvezdi i Makabiju iz Tel Aviva takođe bez povređenog Adama Mokoke, kao i igrača koji su ranije u "autu", Steliosa Polijanitisa i Jorgosa Tanulisa. Može da računa trener Arisa na 12 igrača za pomenute mečeve sa beogradskim i izraelskim timom.

Učesnik Evrokupa je jedini tim koji će igrati na Kipru, a da nije iz Evrolige jer će pored Makabija i Crvene zvezde igrati na turniru i Olimpijakos. Sa njima neće odmeriti snage, ako je za neku utehu.

Prvo će igrati sa Makabijem iz Tel Aviva u petak (17.00), dok je meč sa Crvenom zvezdom u nedelju (14.45).

Što se ostalih utakmica tiče, Crvena zvezda će igrati u petak (20.00) protiv Olimpijakosa i pirejski crveno-beli odmeriće snage sa Makabijem u nedelju (17.00).