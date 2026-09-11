Stefan Jović preskače Zvezdu zbog prehlade
Vreme čitanja: 2min | pet. 11.09.26. | 03:31
Ne može Vasilis Spanulis da računa na iskusnog plejmejkera
Iskusni srpski plejmejker Stefan Jović, neće igrati protiv Crvene zvezde na turniru "Neofitos Handriotis" u Nikoziji. Ne može da bude srećan trener Arisa Vasilis Spanulis, koji na ovim pripremama ima problema sa povređenim igračima. Sezona je pred vratima, a već se hvata za glavu selektor Grčke jer na pripremnim turnirima igra bez bitnih igrača.
Jedan od njih je i Stefan Jović, nekadašnji organizator igre Crvene zvezde. Propustiće pripremni turnir na Kipru i tako neće moći da odmeri snage sa bivšim timom. Dobra vest za crveno-bele što se tiče njihovog duela sa Arisom.
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Košarkaš iz Niša je prehlađen, muči ga virus, pa u četvrtak popodne nije otputovao sa ekipom u Nikoziju. Još trojica igrača su van protokola za Aris, pa će Vasilis Spanulis na megdan Crvenoj zvezdi i Makabiju iz Tel Aviva takođe bez povređenog Adama Mokoke, kao i igrača koji su ranije u "autu", Steliosa Polijanitisa i Jorgosa Tanulisa. Može da računa trener Arisa na 12 igrača za pomenute mečeve sa beogradskim i izraelskim timom.
Učesnik Evrokupa je jedini tim koji će igrati na Kipru, a da nije iz Evrolige jer će pored Makabija i Crvene zvezde igrati na turniru i Olimpijakos. Sa njima neće odmeriti snage, ako je za neku utehu.
Prvo će igrati sa Makabijem iz Tel Aviva u petak (17.00), dok je meč sa Crvenom zvezdom u nedelju (14.45).
Što se ostalih utakmica tiče, Crvena zvezda će igrati u petak (20.00) protiv Olimpijakosa i pirejski crveno-beli odmeriće snage sa Makabijem u nedelju (17.00).